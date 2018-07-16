Чаушич: самое прекрасное в Сербии — это «Црвена Звезда»

Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич ответил на ряд коротких вопросов пресс-службы команды.

«Самое прекрасное в Сербии ? — «Црвена Звезда» (Чаушич — воспитанник команды. — Прим. «Чемпионата»).

Самый запоминающийся матч в «Арсенале»? — С ЦСКА.

Самая тяжелая позиция на поле? — Полузащитник.

Сыр или колбаса? — Сыр.

YouTube или «Инстаграм»? — «Инстаграм».

Любимый фрукт? — Клубника.

Любимое слово на русском? — Хорошо.

За кого играю в Mortal Kombat? — Саб-Зиро.

Красный или жёлтый? — Красный с жёлтым.

Видео можно посмотреть на официальном канале тульского «Арсенала» в YouTube.