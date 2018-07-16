Полузащитник тульского «Арсенала» Горан Чаушич ответил на ряд коротких вопросов пресс-службы команды.
«Самое прекрасное в Сербии? — «Црвена Звезда» (Чаушич — воспитанник команды. — Прим. «Чемпионата»).
Самый запоминающийся матч в «Арсенале»? — С ЦСКА.
Самая тяжелая позиция на поле? — Полузащитник.
Сыр или колбаса? — Сыр.
YouTube или «Инстаграм»? — «Инстаграм».
Любимый фрукт? — Клубника.
Любимое слово на русском? — Хорошо.
За кого играю в Mortal Kombat? — Саб-Зиро.
Красный или жёлтый? — Красный с жёлтым.
Видео можно посмотреть на официальном канале тульского «Арсенала» в YouTube.