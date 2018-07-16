Виктор Гончаренко: Сейчас у ЦСКА практически новая команда

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о том, как команда готовится к сезону.

ЦСКА уверенно переиграл «Бешикташ» в контрольном матче

«Договорились о том, что оцениваем два сбора в целом, — сказал Гончаренко в интервью клубной пресс-службе. — Важно было, чтобы мы правильно организовали команду. Сейчас у нас практически новая команда, так как многие наши ветераны ушли, а некоторые пока не вернулись с чемпионата мира. Поэтому было важно, чтобы мы хорошо работали.

Наша молодежь за эти два сбора качественно поработала. Нам было нужно определиться с моделью игры: как атакуем, как обороняемся и в целом располагаемся на поле. Мне понравилось, как мы действовали в обороне. Качество игры где-то было лучше, где-то — хуже».

В воскресенье ЦСКА завершил сбор в Австрии победой над «Бешикташем» (4:1).