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Лиса помешала самолету приземлиться в петербургском Пулково
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Лиса помешала самолету приземлиться в петербургском Пулково 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», в аэропорту Пулково, что находится в Петербурге, появилась лиса. Хитрое животное помешало авиалайнеру, летевшему из Амстердама, приземлиться. По заявлению правоохранительных органов, инцидент произошел 15 июля, после двенадцати часов ночи. После посадки командир самолета, выполнявшего рейс из Амстердама, сообщил диспетчеру о лисе. Согласно его словам, он увидел зверя на посадочной полосе, где должно было приземлиться воздушное судно. В связи с чем, пилот решил отправить готовящийся сесть самолет на второй круг. Также сообщается, что на территорию аэропорта приехал орнитолог. Однако не известно, почему выбор остановился именно на этом специалисте. Посадочные полосы и ближайшую местность проверили, но рыжего зверька так и не нашли. Внимательный командир воздушного судна успешно посадил самолет в Пулково. Это уже не первый случай, когда лисы выходят к людям. Ранее в «ФедералПресс» писали о детенышах, которых оставил рыжий зверек под гаражом одной из дач. К счастью, владелица дома обнаружила лисят и обратилась к специалистам, которые приютили малышей. Сейчас они находятся в благотворительной организации «Велес».
Фото: pixabay.com.
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