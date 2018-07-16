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Москвичам дадут бесплатные уроки иврита
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Москвичам дадут бесплатные уроки иврита 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бесплатные уроки иврита начнут проводить для москвичей с 22 июля в парке искусств «Музеон», сообщили РИА Новости в пресс-службе еврейской молодежной организации «Гилель», которая проводит курсы.
"Иврит — один из древнейших и одновременно наиболее молодых языков. Его корни восходят к XII веку до нашей эры, а современный иврит воссоздавался уже в новейшей истории. Как и любой язык, иврит — богатейшая культурная сокровищница и носитель культурного кода народа. Возрождение интереса и популярности языка в современном мире свидетельствует об интересе к культуре народа и страны, говорящей на нем", — отмечает директор «Гилеля» Елена Вольцингер.
Аналогичный курс проходил в столице в 2016 году. Тогда, уточнили организаторы, он собрал более 250 желающих изучить иврит.
Иврит является традиционным языком иудаизма. На нем написаны священные книги этой религии.
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