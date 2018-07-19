ВМС Канады проведут ротацию боевых кораблей в соединении НАТО в Средиземном море

ОТТАВА , 19 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Фрегат Военно-морских сил Канады HMCS Ville de Quebec сменит на боевом дежурстве в Средиземном море фрегат HMCS St. John’s, который последние полгода находился здесь в составе соединений НАТО . Об этом в среду сообщили в канадском министерстве национальной обороны.

"HMCS Ville de Quebec сегодня вышел из порта-приписки Галифакс (провинция Новая Шотландия) для участия в операции Reassurance ["Заверение", предполагает участие канадских военных в маневрах НАТО в Центральной и Восточной Европе]", — уточнили в ведомстве. Здесь добавили, что впервые на корабле такого класса будет размещен новый палубный вертолет CH-148 Cyclone, которыми в ВМС Канады начали заменять устаревшие CH-124 Sea King.

В сообщении минобороны добавили, что HMCS Ville de Quebec впервые направляется в Европу в рамках операции Reassurance. Когда точно он сменит фрегат HMCS St. John’s, не сообщается. Численность личного состава канадских фрегатов достигает 250 человек. Эти корабли также несут палубные вертолеты.

Как ранее заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан, присутствие кораблей ВМС страны в Европе «демонстрирует приверженность Канады в укреплении ее связей с союзниками по НАТО в деле коллективной обороны в Европе и на Средиземном море».