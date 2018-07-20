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В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 19 человек
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В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 19 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В акватории восточной части Средиземного моря возле северного берега Кипра затонуло судно с нелегальными мигрантами, предположительно сирийцами, передает НСН.
В результате трагедии 19 человек погибли, десятки людей пропали без вести. Спасено более ста человек.
Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств контрабандисты используют от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок.
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