В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 19 человек

В акватории восточной части Средиземного моря возле северного берега Кипра затонуло судно с нелегальными мигрантами, предположительно сирийцами, передает НСН.

В результате трагедии 19 человек погибли, десятки людей пропали без вести. Спасено более ста человек.

Средиземноморский трафик мигрантов — маршрут переправки мигрантов из Африки в Европу через Средиземное море. Получил широкую известность в связи с частой массовой гибелью мигрантов при пересечении моря. В качестве плавсредств контрабандисты используют от рыболовных траулеров до плотов и надувных лодок.