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Роботизация производства может лишить работы 137 млн человек в странах Юго-Восточной Азии
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Роботизация производства может лишить работы 137 млн человек в странах Юго-Восточной Азии 

ТАСС 59 минут назад
В ближайшие 20 лет количество рабочих мест на заводах и фабриках в странах Юго-Восточной Азии сократится более чем в два раза. Потерять работу могут 137 млн человек. Так считают специалисты Международной организации труда (МОТ) (International Labour Organization, ILO), одного из учреждений ООН. Массовую безработицу может спровоцировать тотальная автоматизация всех производственных процессов. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation.
Пострадают прежде всего жители Камбоджи, Индонезии, Таиланда, Филиппин, наибольшей опасности, по мнению экспертов, подвержен Вьетнам. За последние годы в эти государства многие крупнейшие корпорации мира переместили свои производственные мощности, начиная от автомобильных заводов и заканчивая швейными фабриками. Причина — дешевизна рабочей силы.
В зону риска попали предприятия текстильной, швейной и обувной отраслей; в основном в этих сферах работают женщины. Ожидается, что роботизация также значительно трансформирует сельское хозяйство, лесную промышленность, рыболовство, строительную индустрию, розничную торговлю и сферу гостеприимства.
Аналитики отмечают, что замена человеческого труда роботизированным будет способствовать укреплению современного рабства. Количество рабочих мест резко сократится, что приведет к росту числа претендентов на каждую вакансию. На фоне безработицы уровень зарплат существенно снизится. Люди, лишившиеся дохода, будут претендовать на любые, даже низкооплачиваемые должности и неизбежно столкнутся с нарушениями своих трудовых прав. Таковы прогнозы британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft, специализирующейся на оценке рисков.
Тем не менее, специалисты подтверждают, что автоматизация производства неизбежна и необходима. Она позволяет выполнять работу быстрее и качественнее, многократно повышая производительность труда. Станут ли роботы помощниками или конкурентами человеку, зависит от дальновидности и согласованности совместных действий правительств и бизнеса. Предотвратить массовую безработицу, а значит избежать обнищания населения и потенциального социального взрыва, могут только государственные власти. Их задача заранее подготовить людей к грядущим переменам, стимулировать предпринимателей создавать новые рабочие места и обучать персонал технически сложным профессиям.
"Без конкретных мер со стороны правительств для адаптации и обучения будущих поколений к деятельности рядом с машинами для многих рабочих этот процесс может оказаться дорогой на дно", — считает руководитель отдела по правам человека компании Verisk Maplecroft.
Материал предоставлен проектом "+1".
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