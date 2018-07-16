Роботизация производства может лишить работы 137 млн человек в странах Юго-Восточной Азии

В ближайшие 20 лет количество рабочих мест на заводах и фабриках в странах Юго-Восточной Азии сократится более чем в два раза. Потерять работу могут 137 млн человек. Так считают специалисты Международной организации труда (МОТ) (International Labour Organization, ILO), одного из учреждений ООН . Массовую безработицу может спровоцировать тотальная автоматизация всех производственных процессов. Об этом сообщает Thomson Reuters Foundation.

Индонезии, Таиланда, Пострадают прежде всего жители Камбоджи Филиппин , наибольшей опасности, по мнению экспертов, подвержен Вьетнам . За последние годы в эти государства многие крупнейшие корпорации мира переместили свои производственные мощности, начиная от автомобильных заводов и заканчивая швейными фабриками. Причина — дешевизна рабочей силы.

В зону риска попали предприятия текстильной, швейной и обувной отраслей; в основном в этих сферах работают женщины. Ожидается, что роботизация также значительно трансформирует сельское хозяйство, лесную промышленность, рыболовство, строительную индустрию, розничную торговлю и сферу гостеприимства.

Аналитики отмечают, что замена человеческого труда роботизированным будет способствовать укреплению современного рабства. Количество рабочих мест резко сократится, что приведет к росту числа претендентов на каждую вакансию. На фоне безработицы уровень зарплат существенно снизится. Люди, лишившиеся дохода, будут претендовать на любые, даже низкооплачиваемые должности и неизбежно столкнутся с нарушениями своих трудовых прав. Таковы прогнозы британской консалтинговой компании Verisk Maplecroft, специализирующейся на оценке рисков.

Тем не менее, специалисты подтверждают, что автоматизация производства неизбежна и необходима. Она позволяет выполнять работу быстрее и качественнее, многократно повышая производительность труда. Станут ли роботы помощниками или конкурентами человеку, зависит от дальновидности и согласованности совместных действий правительств и бизнеса. Предотвратить массовую безработицу, а значит избежать обнищания населения и потенциального социального взрыва, могут только государственные власти. Их задача заранее подготовить людей к грядущим переменам, стимулировать предпринимателей создавать новые рабочие места и обучать персонал технически сложным профессиям.

"Без конкретных мер со стороны правительств для адаптации и обучения будущих поколений к деятельности рядом с машинами для многих рабочих этот процесс может оказаться дорогой на дно", — считает руководитель отдела по правам человека компании Verisk Maplecroft.

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