Экс-пиарщица Leroy Merlin ищет работу за 300 тысяч

Бывшая пиарщица компании Leroy Merlin Галина Панина , уволенная после скандала с сообщением о якобы сожженной болельщиками девушке, разместила в интернете резюме. В документе она пишет, что готова на работу с окладом в 300 тысяч рублей.

В объявлении Галины Паниной о поиске работы, размещенном на сайте HeadHunter и доступном для зарегистрированных пользователей, говорится, что соискательница готова работать в должности директора по корпоративным коммуникациям с окладом в 300 тысяч рублей.

В резюме Панина пишет, что обладает общим опытом работы более 13 лет, проживает в Москве , однако готова к переезду и командировкам. Среди последних мест работы указана компания Leroy Merlin, в которой Панина трудилась с июня 2012 по июнь 2018 года.

Экс-пиарщица, пишет, что умеет работать со СМИ и готовить комментарии для изданий, организовывать пресс-конференции, а также обладает контактами с журналистами. Также Панина сообщает о свободном владении русским и английским языками, способности провести интервью на французском.

В начале июля директор по PR и GR компании Leroy Merlin Галина Панина решила покинуть свой пост. Увольнение она объяснила нежеланием усложнять жизнь своей компании. Это произошло после того, как она написала в Facebook, что футбольные болельщики якобы сожгли девушку, что оказалось неправдой. В комментариях к посту Панина написала, что таким образом «вскрывает ватку», чем вызвала большое внимание к себе.