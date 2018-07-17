Ленобласть первой в России запретила использовать пластик

Ленинградской области запретили использовать одноразовый пластик на культурно-массовых мероприятиях, сообщает журнал «Такие дела».

Распоряжение об этом подписал глава комитета по культуре Евгений Чайковский . Это первый случай официального отказа от одноразового пластика в России . Подобный запрет действует также в Калифорнии и Франции.

Согласно распоряжению, использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки будет запрещено и в государственных учреждениях, которые контролирует ведомство. Известно, что пластик разлагается до 400 лет и засоряет Мировой океан — проблема достигла катастрофических масштабов.

Напомним, в конце июня Комитет по законодательству принял законопроект о раздельном сборе мусора.

Ранее активистка Ольга Громашева рассказала нам, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.