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Ленобласть первой в России запретила использовать пластик
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Ленобласть первой в России запретила использовать пластик 

Собака.ru 52 минуты назад
Фото: Собака.ru
В Ленинградской области запретили использовать одноразовый пластик на культурно-массовых мероприятиях, сообщает журнал «Такие дела».
Распоряжение об этом подписал глава комитета по культуре Евгений Чайковский. Это первый случай официального отказа от одноразового пластика в России. Подобный запрет действует также в Калифорнии и Франции.
Согласно распоряжению, использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковки будет запрещено и в государственных учреждениях, которые контролирует ведомство. Известно, что пластик разлагается до 400 лет и засоряет Мировой океан — проблема достигла катастрофических масштабов.
Напомним, в конце июня Комитет по законодательству принял законопроект о раздельном сборе мусора.
Ранее активистка Ольга Громашева рассказала нам, как при помощи проекта «Твой Бюджет» она не только создала систему вывоза вторсырья в четырех школах на Васильевском острове, но и обучила детей, учителей и уборщиц бережному отношению к природе.
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