В КБР направят более 4 млрд рублей на строительство социальных объектов в 2018 году

НАЛЬЧИК , 16 июля. / ТАСС /. Свыше 4 млрд рублей направят в 2018 году на строительство более чем 80 социальных объектов в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом в понедельник сообщил глава правительства региона Алий Мусуков во время совещания с полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александром Матовниковым.

"В 2018 году с федеральными органами власти подписано 37 соглашений о предоставлении субсидий на условиях софинансирования в различных сферах деятельности на общую сумму более 4 млрд рублей", — сказал Мусуков.

"Начато и ведется строительство 3 школ на 2 тыс. 145 мест, строительство 2 дошкольных образовательных учреждений на 300 мест, проведение ремонтных работ в 25 спортзалах сельских общеобразовательных учреждений, строительство зданий 18 дошкольных образовательных организаций для создания 800 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет В целом, в текущем году за счет всех источников финансирования предполагается обеспечить строительство 82 объектов социальной и инженерной инфраструктуры", — уточнил он.

Мусуков сообщил, что строятся объекты инженерной инфраструктуры, промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта и энергетики. Средства направят и на создание доступной среды для инвалидов в 64 объектах, для детей-сирот будут приобретены 50 квартир.

Матовников посетил в понедельник Кабардино-Балкарию с ознакомительным визитом. В первой половине дня он провел совещание по вопросам основных параметров социально-экономического положения субъекта, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в ряде районов республики, где в результате осложнения паводковой обстановки и неблагоприятных погодных условий продолжает действовать режим ЧС. Встретился с представителями правоохранительных структур и духовенством, а также посетил ряд религиозных и социальных объектов, расположенных в городе Нальчике.