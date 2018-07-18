В Пскове установят памятные доски Марку Евтюхину и Натану Левину

Псковские депутаты 18 июля, на очередной 13-й сессии Псковской городской Думы приняли решение об установке мемориальной доски Почётному гражданину Пскова краеведу Натану Левину на доме, в котором он жил, по адресу Рижский проспект, 14. Также парламентарии поддержали инициативу установки мемориальной доски Герою России гвардии подполковнику Марку Евтюхину , погибшему при исполнении воинского долга в составе 6-й роты 1 марта 2000 года, на школе № 5, которая носит его имя.

Кроме того, депутаты одобрили присвоение имени Валерия и Анатолия Молотковых школе № 17. Братья-подпольщики были расстреляны фашистами во время Великой Отечественной войны. Ученики школы ухаживают за захоронением героев, проводят там митинги в памятные даты, назвали школьный отряд юнармейцев их именами, высадили дубовую аллею, посвящённую своим отважным ровесникам.