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ЦБ: система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий
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ЦБ: система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий 

Банки.ру 1 час назад
Денежные средства малых предприятий на депозитах и счетах в банках будут защищены в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Размер страхового возмещения будет аналогичен действующему сейчас размеру возмещения для физических лиц и индивидуальных предпринимателей — 1,4 млн рублей. Такой законопроект принят в четверг Государственной думой во втором чтении, сообщает Банк России.
Как напоминает регулятор, в настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, в то время как субъекты малого предпринимательства — юридические лица остаются незащищенными и испытывают серьезные финансовые проблемы. «Отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса», — подчеркивают в ЦБ.
Согласно поправкам в действующее законодательство, закон о страховании вкладов будет распространяться на лиц, относящиеся к малым предприятиям в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».
Законопроектом определяется перечень документов, которые малые предприятия должны подать в Агентство по страхованию вкладов при наступлении страхового случая для выплаты им страхового возмещения, а также порядок перечисления сумм страхового возмещения.
Согласно законопроекту, система страхования вкладов будет распространена на средства малых предприятий с 1 января 2019 года.
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