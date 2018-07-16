Новая часть голосования стартовала на «Активном гражданине»

Восьмую часть голосования «Влюбиться в Москву : самые интересные места столицы» запустили на портале «Активный гражданин» в понедельник, 16 июля.

Респонденты отвечали на вопрос: «А какой московский фонтан вы считаете самым красивым?». Жители района Бирюлево Западное признали лучшим фонтан «Дружба народов» на ВДНХ, который недавно пережил масштабную реконструкцию. За него отдали свой голос 24%. Второе место также осталось за ВДНХ — 16% голосов у «Золотого колоса». Третье место и 9% симпатий бирюлевцев получил светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицино».

Любой зарегистрировавшийся на портале житель Москвы может отдать свой голос любимому фонтану и изменить исход голосования.