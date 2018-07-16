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Центр трансплантологии в Щукине будет сотрудничать с министерством здравоохранения Рязанской области
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Центр трансплантологии в Щукине будет сотрудничать с министерством здравоохранения Рязанской области 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова договорился о сотрудничестве с министерством здравоохранения Рязанской области.
Соглашение было подписано в рамках конференции «Донорство и трансплантация органов в Рязанской области: проблемы и перспективы развития». Ведущим спикером на ней был академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России, директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье. Он специально прибыл в Рязанскую область, чтобы помочь коллегам из региона в организации службы трансплантации органов.
— Теперь и в Рязанской области начнет развиваться трансплантология. Приятно, что это решение не просто профессионального сообщества, которое хочет осваивать это направление, но и руководства региона, которое заботится о здоровье жителей. Как ведущий профильный центр в России мы будем оказывать региону необходимую консультационную поддержку, помощь в проведении операций, освоении технологий и методов работы, — подчеркнул Сергей Готье.
В ходе совещания был также заключен договор о долгосрочном сотрудничестве национального медцентра с Рязанской областной клинической больницей в сфере донорства и трансплантации органов, биомедицинских технологий, в рамках клинической, образовательной, научной и методической деятельности. (ео)
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