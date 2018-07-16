Центр трансплантологии в Щукине будет сотрудничать с министерством здравоохранения Рязанской области

Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова договорился о сотрудничестве с министерством здравоохранения Рязанской области

Соглашение было подписано в рамках конференции «Донорство и трансплантация органов в Рязанской области: проблемы и перспективы развития». Ведущим спикером на ней был академик РАН , главный трансплантолог Минздрава России , директор Центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье . Он специально прибыл в Рязанскую область, чтобы помочь коллегам из региона в организации службы трансплантации органов.

— Теперь и в Рязанской области начнет развиваться трансплантология. Приятно, что это решение не просто профессионального сообщества, которое хочет осваивать это направление, но и руководства региона, которое заботится о здоровье жителей. Как ведущий профильный центр в России мы будем оказывать региону необходимую консультационную поддержку, помощь в проведении операций, освоении технологий и методов работы, — подчеркнул Сергей Готье.

В ходе совещания был также заключен договор о долгосрочном сотрудничестве национального медцентра с Рязанской областной клинической больницей в сфере донорства и трансплантации органов, биомедицинских технологий, в рамках клинической, образовательной, научной и методической деятельности. (ео)