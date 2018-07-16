«Эффективная губерния»: обычная оликлиника Борской ЦРБ станет «бережливой»

Недавно в поликлинике провели капитальный ремонт холла и коридоров, убрали перегородки регистратуры, перенесли картохранилище в отдельное помещение, организовали call-центр, создали электронную регистратуру, приобрели новую мебель для ожидания и большие электронные табло с расписанием приемов врачей, оснастили компьютерами рабочие места и разработали стандарты бесконфликтного общения.

В учреждении организовали кабинет неотложной помощи, оптимизировали работу процедурного кабинета и процесс прохождения диспансеризации, создали отдельный сестринский пост перед входом в кабинет врача. Особое внимание было уделено внедрению информационных технологий — переходу на работу в Региональной медицинской информационной системе.

Задачи поставлены амбициозные, но выполнимые, поэтому уже в августе 2018 года поликлиника Борской центральной районной больницы сможет назвать себя первой районной «бережливой» поликлиникой.