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«Эффективная губерния»: обычная оликлиника Борской ЦРБ станет «бережливой»
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«Эффективная губерния»: обычная оликлиника Борской ЦРБ станет «бережливой» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
«Эффективная губерния»: обычная оликлиника Борской ЦРБ станет «бережливой»Министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов и представители госкорпорации «Росатом» провели установочную встречу (kick-off) с коллективом взрослой поликлиники Борской центральной районной больницы.
Недавно в поликлинике провели капитальный ремонт холла и коридоров, убрали перегородки регистратуры, перенесли картохранилище в отдельное помещение, организовали call-центр, создали электронную регистратуру, приобрели новую мебель для ожидания и большие электронные табло с расписанием приемов врачей, оснастили компьютерами рабочие места и разработали стандарты бесконфликтного общения.
В учреждении организовали кабинет неотложной помощи, оптимизировали работу процедурного кабинета и процесс прохождения диспансеризации, создали отдельный сестринский пост перед входом в кабинет врача. Особое внимание было уделено внедрению информационных технологий — переходу на работу в Региональной медицинской информационной системе.
Задачи поставлены амбициозные, но выполнимые, поэтому уже в августе 2018 года поликлиника Борской центральной районной больницы сможет назвать себя первой районной «бережливой» поликлиникой.
На kick-off работники поликлиники представили министру и специалистам «Росатома» свои пока еще незавершенные проекты и обозначили сроки их реализации. В планах медиков продолжить усовершенствование работы регистратуры, сестринского поста и приема врача-терапевта, прохождение диспансеризации, наладить электронное взаимодействие поликлиники и лаборатории. Но основным проектом борской ЦРБ, пока реализуемом только в Москве и Санкт-Петербурге, станет преемственность в ведении пациентов первичного-сосудистого отделения больницы, перенесших инфаркт или инсульт, и поликлиники с последующим постоянным патронажем.
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