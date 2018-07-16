Режут на металлолом. Почему в Уфе исчезли прогулочные теплоходы?

Открытый временный причал на станции «Юность» будет принимать, в основном, только приходящие суда соседних регионов, осуществляющие круизные маршруты. Популярных в летнее время в Уфе прогулочных маршрутов в этом году нет. Последней новостью Башкирского речного пароходства в соцсетях стало сообщение, что прогулочный флот в навигацию не вышел.

Всё пошло с молотка

Предприятие обанкротилось ещё весной 2017 года. Суда и недвижимость пошли с молотка. Часть была продана, другая пошла на металлолом.

Согласно данным об инвентаризации, в пароходстве числилось 87 судов, в том числе 44 теплохода. На сегодня треть уже продана, в том числе известные круизные теплоходы «Башкортостан», «Рихард Зорге» и « Василий Чапаев ». По Белой они ещё пойдут, но из других городов.

О прогулочных теплоходах, которые были востребованы каждое лето в речных портах Уфы и Бирска , сообщить ничего не смогли. «Их нет, расписания нет, навигация закрыта», — рапортовали диспетчеры.

Но как сообщил на открытии речного причала председатель Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов, в этом году планируется 17 судозаходов в Уфу. Пока уровень воды позволяет это сделать. Углубление дна продолжается, до 2020 года фарватер по реке Белой станет глубже минимум на два метра. Это означает, что река будет открыта весь сезон для захода грузовых и пассажирских судов.

«Причал, расположенный у парка «Ватан», — временный, после окончания строительства набережной его вернут на прежнее место в район монумента Дружбы. В основном он будет обслуживать приходящие туристические суда. Своих, к сожалению, у нас не осталось», — пояснила пресс-секретарь ведомства Юлия Мазитова.

«Чужой» белый теплоход

Из Москвы в начале июня в Уфу прибыл теплоход «Рихард Зорге» на 72 места. Он числится за компанией «Ространстур» и совершит несколько выездов. Двухдневная путевка в Бирск стоит от 9 тысяч рублей и включает в себя трёхразовое питание, культурно-развлекательную программу и экскурсии. Тур в Казань — от 30 тысяч, в Москву — от 50 тысяч.

Кстати, судя по данным круизного информационного агентства, в прошлом году компания брала в аренду теплоход «Башкортостан», но не заплатила за неё, не выдала зарплату команде и не возместила отменённый тур в Ярославль

Нижегородскую область, Также в этом году намеревалась открыть навигацию компания «Бельские речные путешествия», выкупившая теплоход «Башкортостан» у обанкротившихся «Башкирских речных пароходств». Даже было известно расписание, согласно которому маршруты предполагались в Татарстан Чувашию . Однако 5 июля компания сообщила в своей официальной группе, что не успела подготовить все необходимые документы, в том числе лицензию на пассажирские перевозки. Поэтому в этом году навигация не будет открыта.

Всё режут на металлолом

Председатель общественного совета при Гострансе РБ Вадим Гайдук:

«После банкротства Башкирского речного пароходства, которое было монополистом на этом рынке, возникла пустота, частный бизнес не смог предложить замену. Объясняется это сложностью сферы деятельности и, в частности, особыми требованиями к безопасности. А также необходимостью в больших деньгах на аренду и ремонт судов.

На заводе в Затоне ржавеют несколько теплоходов, которые можно было бы модернизировать, а после запустить выгодные круизы по реке. В настоящее время в «Башкирском речном пароходстве» не осталось ни одного теплохода, все, кроме «Башкортостана», который выкуплен частным лицом, режут на металлолом. Хотя сегодня речные круизы очень прибыльны финансово и привлекательны для российских и зарубежных туристов. К примеру, выкупленный в Уфе теплоход «Василий Чапаев» доведён до уровня бизнес-класса, и сегодня на него нет свободных мест.

Проблема же возникла из-за того, что река мелеет, нет специалистов, которые могли бы поднять этот рынок. Было время, когда наша республика и соседние регионы загружали по пять судов из Уфы по каждому из направлений. Любители речных круизов остались без своего любимого отдыха и вынуждены покупать путёвки в других судоходных компаниях и ездить из других городов, что намного дороже. Правительству республики, региональному Госкомтрансу необходимо договориться с крупными судоходными компаниями, чтобы они работали на нашем рынке».

Пресс-секретарь Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Лилия Габдрахманова:

«К сожалению, пока этой сферой никто не занимается. Проектов по речным круизам в Госкомитете нет. Предложений от предпринимателей, которые хотели бы получить поддержку в развитии этой сферы туризма, — тоже».