ЕС обновит двустороннее соглашение с Узбекистаном

Будущее соглашение должно охватить такие области, как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие.

Новое СРПС будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также обеспечит сотрудничество по внешней политике и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом. —0—