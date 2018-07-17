ЕС обновит двустороннее соглашение с Узбекистаном 

Ташкент, 17 июля /Синьхуа/ — Совет Европейского союза в понедельник утвердил директивы для Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и для Европейской комиссии в отношении переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном /СРПС/. Об этом сообщило ИА «Дунё».
Будущее соглашение должно охватить такие области, как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие.
Новое СРПС будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также обеспечит сотрудничество по внешней политике и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом. —0—