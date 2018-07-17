Ещё
ЕС обновит двустороннее соглашение с Узбекистаном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС обновит двустороннее соглашение с Узбекистаном 

ИА Синьхуа 59 минут назад
Ташкент, 17 июля /Синьхуа/ — Совет Европейского союза в понедельник утвердил директивы для Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и для Европейской комиссии в отношении переговоров по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Узбекистаном /СРПС/. Об этом сообщило ИА «Дунё».
Будущее соглашение должно охватить такие области, как политический диалог и реформы, верховенство закона, правосудие, свобода и безопасность, права человека, миграция, торговля, а также экономическое и устойчивое развитие.
Новое СРПС будет способствовать развитию благоприятной деловой и инвестиционной среды, а также обеспечит сотрудничество по внешней политике и глобальным вызовам, таким как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Япония обсудили вопросы развития двусторонних отношений Силы специальных операций Казахстана и Узбекистана провели первый этап тактико-специального учения Третий молодежный лагерь ШОС открылся в Циндао
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США449
Названа главная проблема в отношениях РФ и США22
В России оценили неожиданное решение Франции170
Путин и Трамп обсудили судьбу Украины132
Сирийские боевики напали на российскую авиабазу27
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение