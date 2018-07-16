Попытку ввезти в РФ под видом сувениров рога черного носорога пресекли на Домодедовской таможне

Туристов, пытавшихся под видом сувениров ввезти в РФ рога черного носорога, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, остановили на Домодедовской таможне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники оперативно-розыскного отдела Домодедовской таможни совместно с сотрудниками таможенного поста аэропорта Домодедово (пассажирский) при проведении оперативно-розыскных мероприятий предотвратили незаконный ввоз на территорию России фрагментов рогов черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения. Так, при проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из ЮАР транзитом через Катар рейсом Доха-Москва, должностные лица Домодедовской таможни остановили группу из шести туристов. Пассажиры проследовали на «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досмотра их багажа были обнаружены фрагменты рогов темно-коричневого цвета общим количеством 32 штуки и весом более 30 кг. В своих объяснениях граждане России заявили, что прибыли транзитом из Йоханнесбурга (ЮАР) и привезли сувениры из «железного» дерева.

«Было принято решение о проведении таможенной экспертизы, по результатам которой было определено, что представленные на исследование товары являются дериватами — фрагментами передних рогов животного класса млекопитающие, отряда непарнокопытных, семейства носорогов, вида черные носороги (лат. Diceros bicornus L.). Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и включен в I приложение конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что согласно заключению эксперта, стоимость рогов черного носорога в стране вывоза (ЮАР), полученных вследствие естественных смертей животных или от «обрезки» рогов животных, содержащихся в заповедниках, может составлять более 3,7 млн руб. за 1 кг. Таким образом, общая стоимость фрагментов рогов составила более 114 млн руб.

«В действиях граждан России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ « Контрабанда … особо ценных диких животных …». Максимальное наказание за данное преступление лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Общая сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила более 34 млн руб.», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что принимая во внимание то, что группа туристов совершила уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.