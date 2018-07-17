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Назначен новый руководитель краевого управления Росреестра
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Назначен новый руководитель краевого управления Росреестра 

Новая Кубань 45 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 17 июля — Новая Кубань. Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков представил нового главу регионального управления ведомства. В ходе мероприятия он заявил, что по результатам официального рейтинга системы госуслуг за 1 квартал текущего года Управление по Краснодарскому краю занимает первое место.
— Архив Управления — это один из лучших архивов Российской Федерации. Также переведен в цифровой формат Госфонд данных. Краснодарский край — это единственный регион, где оба архива переведены в электронный вид, что позволяет оказывать госуслуги на качественно высоком уровне, — добавил Вячеслав Спиренков.
Новым руководителем краевого управления Росреестра стал Александр Долгов, сообщает пресс-служба администрации Кубани.
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