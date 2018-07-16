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Воронежские волонтёры спасли белого аиста с переломом голени
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Воронежские волонтёры спасли белого аиста с переломом голени 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
После операции пернатому нужна будет реабилитация, волонтёры ищут место для передержки. Жители Аннинского района спасли белого аиста. Его нашли рядом с просёлочной дорогой в селе Бродовое. Самостоятельно птица передвигаться не могла. На месте ей оказали первую помощь, однако вскоре стало понятно, что без вмешательства специалистов не обойтись. Волонтёры привезли пернатого в Воронеж. В ветклинике ему сделали рентген. Снимки показали, что у аиста перелом правой голени.
Перевязку и наложение лангеты птица терпеливо вынесла, но ей ещё предстоит операция. Затем аисту потребуется реабилитация, волонтёры ищут сейчас место для передержки. После всех испытаний птицу хотят вернуть в естественную среду обитания. — Если нормально срастается, почему бы ему не вернуться. Главное, чтобы у него навыки жизни в дикой среде были. А если будет что-то плохо со срастанием или хромой останется, то в дикой природе не место, где-нибудь опять у этих самых любителей животных, на хуторах, чтобы под присмотром птица была, чтобы было куда вернуться, — пояснила ветеринарный врач Маргарита Плоткина.
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