Немецкие ученые изобрели «слышащий» свет микро-имплантат

Биотехнологи из Рурского и Геттингенского университетов разработали уникальный слуховой аппарат. В основе устройства лежит передовая технология обработки света, который позволяет слышать даже полностью глухим пациентам. Об этом говорится в статье журнала Science Translational Medicine.

В своем эксперименте ученые вживили оптоволокно в тело грызунов, которые полностью утратили слух. С помощью генномодифицированного вируса они активировали нервные окончания уха и добились появления условного рефлекса. Это позволило крохотным песчанкам «слышать» свет и реагировать на сигнал тревоги. По словам специалистов применение света в качестве замены звуку — начало новой эры в слуховых имплантатах. Уже в ближайшем будущем начнутся опыты на людях.

Ранее Пятый канал рассказывал, как, по мнению ученых, форма ушей влияет на слух.