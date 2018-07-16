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Немецкие ученые изобрели «слышащий» свет микро-имплантат
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Немецкие ученые изобрели «слышащий» свет микро-имплантат 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Биотехнологи из Рурского и Геттингенского университетов разработали уникальный слуховой аппарат. В основе устройства лежит передовая технология обработки света, который позволяет слышать даже полностью глухим пациентам. Об этом говорится в статье журнала Science Translational Medicine.
В своем эксперименте ученые вживили оптоволокно в тело грызунов, которые полностью утратили слух. С помощью генномодифицированного вируса они активировали нервные окончания уха и добились появления условного рефлекса. Это позволило крохотным песчанкам «слышать» свет и реагировать на сигнал тревоги. По словам специалистов применение света в качестве замены звуку — начало новой эры в слуховых имплантатах. Уже в ближайшем будущем начнутся опыты на людях.
Ранее Пятый канал рассказывал, как, по мнению ученых, форма ушей влияет на слух.
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