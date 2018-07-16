«Мы пока не получили документов». Кузбасские власти самовольно начали снос ТРЦ «Зимняя вишня»

Через несколько дней демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» войдет в активную фазу — в столицу Кузбасса прибудет спецтехника из Екатеринбурга . Пока же разбор здания ведется силами подведомственных мэрии организаций. Областные власти планируют устроить шоу из демонтажа: руководитель главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Роман Быков написал на своей странице в Facebook следующее обращение: «Этот снос однозначно знаковый для всей страны. Его нужно увековечить. В этой связи требуются специалисты, которые бы вошли в состав продакш-команды для производства видео— и фотосъемки процесса. Со своей техникой».

Начавшийся снос здания может затронуть права и интересы близких и родных погибших и пострадавших предпринимателей. При этом пока отсутствуют документальные подтверждения о том, что ТРЦ «Зимняя вишня» перестал быть вещественным доказательством.

«Мы пока не получили никаких документов, которые свидетельствовали об исключении здания из числа вещдоков и передачи муниципалитету для сноса. Не получены нами и результаты экспертиз, назначенных следствием в отношении зданий комплекса, и трехмерная модель, которая, по утверждению следователей, сможет в дальнейшем расследовании и при рассмотрении дела судом заменить физическое наличие здания», — рассказал председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин . Он оказывал юридические консультации и сопровождение в общественном центре помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня».

По его мнению, вопрос о демонтаже в такие сжатые сроки мог быть решен только в двух случаях. «Первый — фактически происходит сейчас: руководитель следственной группы Ренат Габдулин, вероятно, исключил здание из числа вещдоков, на что имел полномочия по закону. Но вряд ли имел основания: до момента вступления в силу приговоров здание должно считаться вещдоком и использоваться как обвинением, так и защитой для доказывания своих доводов. Второй путь позволяет учесть мнение всех участников уголовного дела до момента вынесения приговора: следователь возбуждает перед судом ходатайство об уничтожении вещдока. Таким образом, считаем, что снос возможен только после вынесения судом по уголовному делу приговора, который определит степень виновности отдельных лиц и сумму компенсации пострадавшим», — поделился размышлениями Малинин.

Общая сумма исков предпринимателей в адрес собственников ТРЦ «Зимняя вишня», по имеющейся информации, достигает 90 миллионов рублей. Убытки, понесенные бизнесом, оцениваются в пару миллиардов рублей.