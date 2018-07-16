«Мы пока не получили документов». Кузбасские власти самовольно начали снос ТРЦ «Зимняя вишня» 

Через несколько дней демонтаж сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» войдет в активную фазу — в столицу Кузбасса прибудет спецтехника из Екатеринбурга. Пока же разбор здания ведется силами подведомственных мэрии организаций. Областные власти планируют устроить шоу из демонтажа: руководитель главного управления по работе со СМИ администрации Кемеровской области Роман Быков написал на своей странице в Facebook следующее обращение: «Этот снос однозначно знаковый для всей страны. Его нужно увековечить. В этой связи требуются специалисты, которые бы вошли в состав продакш-команды для производства видео— и фотосъемки процесса. Со своей техникой».
Начавшийся снос здания может затронуть права и интересы близких и родных погибших и пострадавших предпринимателей. При этом пока отсутствуют документальные подтверждения о том, что ТРЦ «Зимняя вишня» перестал быть вещественным доказательством.
«Мы пока не получили никаких документов, которые свидетельствовали об исключении здания из числа вещдоков и передачи муниципалитету для сноса. Не получены нами и результаты экспертиз, назначенных следствием в отношении зданий комплекса, и трехмерная модель, которая, по утверждению следователей, сможет в дальнейшем расследовании и при рассмотрении дела судом заменить физическое наличие здания», — рассказал председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин. Он оказывал юридические консультации и сопровождение в общественном центре помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня».
По его мнению, вопрос о демонтаже в такие сжатые сроки мог быть решен только в двух случаях. «Первый — фактически происходит сейчас: руководитель следственной группы Ренат Габдулин, вероятно, исключил здание из числа вещдоков, на что имел полномочия по закону. Но вряд ли имел основания: до момента вступления в силу приговоров здание должно считаться вещдоком и использоваться как обвинением, так и защитой для доказывания своих доводов. Второй путь позволяет учесть мнение всех участников уголовного дела до момента вынесения приговора: следователь возбуждает перед судом ходатайство об уничтожении вещдока. Таким образом, считаем, что снос возможен только после вынесения судом по уголовному делу приговора, который определит степень виновности отдельных лиц и сумму компенсации пострадавшим», — поделился размышлениями Малинин.
Общая сумма исков предпринимателей в адрес собственников ТРЦ «Зимняя вишня», по имеющейся информации, достигает 90 миллионов рублей. Убытки, понесенные бизнесом, оцениваются в пару миллиардов рублей.
Родственники погибших и пострадавших тоже не заинтересованы в скором сносе здания. Об этом стало известно на прошлой неделе после встречи главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с родными и близкими погибших. В ходе встречи Бастрыкин получил обращение от кемеровчан о сохранении для здания статуса «вещественного доказательства» и просьбу снести ТРЦ только после оглашения приговоров. Однако спустя несколько дней произошла другая встреча горожан, с врио губернатора области Сергеем Цивилевым, где присутствующие пришли к единому мнению о скорейшем сносе и подписали соответствующее соглашение. Через день после встречи, 14 июля, начался демонтаж «Зимней вишни».
Фото: Александр Патрин/РИА «Новости».