ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка «Эльбин»

Временная администрация банка «Эльбин» в ходе обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ , опубликованном во вторник, 17 июля.

«Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов посредством кредитования аффилированного лица, имеющего сомнительную платежеспособность, а также операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения», — указано в релизе.

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Лицензия у махачкалинского банка была отозвана 26 апреля этого года. «В деятельности АО „АКБ „Эльбин“ выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО „АКБ „Эльбин“ в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России“, — отмечали в ЦБ.

Уточнялось, что регулятор неоднократно применял в отношении финучреждения меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

Арбитражный суд Республики Дагестан 19 июня огласил решение о принудительной ликвидации кредитной организации.

Агентство по страхованию вкладов ранее оценило объем выплат вкладчикам по страховому случаю банка „Эльбин“ в сумму около 76,9 млн рублей.

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