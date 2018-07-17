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ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка «Эльбин»
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ЦБ выявил факты хищения средств вкладчиков банка «Эльбин» 

Банки.ру 46 минут назад
Временная администрация банка «Эльбин» в ходе обследования его финансового состояния выявила в действиях бывшего руководства и собственников банка факты хищения денежных средств физических лиц, привлекаемых во вклады. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, опубликованном во вторник, 17 июля.
«Кроме того, временной администрацией установлены признаки использования должностными лицами банка своих полномочий в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам кредиторов посредством кредитования аффилированного лица, имеющего сомнительную платежеспособность, а также операции по трансформированию требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения», — указано в релизе.
Информация о финансовых операциях должностных лиц банка с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Новость
Лицензия у махачкалинского банка была отозвана 26 апреля этого года. «В деятельности АО „АКБ „Эльбин“ выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, надзорным органом установлена вовлеченность АО „АКБ „Эльбин“ в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России“, — отмечали в ЦБ.
Уточнялось, что регулятор неоднократно применял в отношении финучреждения меры надзорного реагирования, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций.
Арбитражный суд Республики Дагестан 19 июня огласил решение о принудительной ликвидации кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов ранее оценило объем выплат вкладчикам по страховому случаю банка „Эльбин“ в сумму около 76,9 млн рублей.
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АСВ дополнительно привлекло Почта Банк для выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта» Совкомбанк станет единственным владельцем «фабрики банковских гарантий» и присоединит СКИБ По факту похищения средств вкладчиков АТБ возбуждено уголовное дело
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