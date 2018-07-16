Сборная России стала лидером по приросту подписчиков среди всех команд чемпионата мира

Digital-платформа HYPEMETER 2018, которая была запущена перед чемпионатом мира для оперативного сбора данных и оценки активностей игроков и сборных турнира в социальных сетях, подвела итоги. Популярность игроков российской сборной значительно выросла и достигла показателей наиболее известных блогеров. Сборная России стала победителем в номинации «Сборная — открытие чемпионата мира», который определяется по максимальному процентному приросту подписчиков за время чемпионата во всех социальных сетях.

Не только любимцы болельщиков, но и сборная команда России в целом так же существенно прибавила в количестве подписчиков за время чемпионата: с почти 740 тыс. новых фолловеров (Instagram — 487 508, Facebook — 103091, Twitter — 14 819, ВКонтакте — 108 083, YouTube — 24 542) Россия занимает 1-е место по приросту подписчиков среди всех команд-участниц и становится победителем в номинации «Сборная — открытие чемпионата мира». Номинация определяется по максимальному процентному приросту подписчиков за чемпионат мира во всех социальных сетях. В процентном соотношении прирост составил 75% — и это лучший показатель среди всех сборных турнира. Количество лайков в аккаунтах сборной России по футболу увеличилось в 12 раз.

HYPEMETER 2018 — digital-платформа для оперативного сбора данных и последующей оценки активностей в социальных сетях всех сборных, участвующих в чемпионате, и всех игроков с дальнейшим представлением данных и самого интересного контента в режиме онлайн в сводных таблицах HYPEMETER 2018. Это совместный проект телеканала «Матч ТВ» и компании Sellout Sport System. Платформа ищет и анализирует в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube публикации каждого футболиста и сборных 32 стран, используя самые передовые алгоритмы сбора и обработки информации.