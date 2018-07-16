Ещё
Сборная России стала лидером по приросту подписчиков среди всех команд чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сборная России стала лидером по приросту подписчиков среди всех команд чемпионата мира 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Digital-платформа HYPEMETER 2018, которая была запущена перед чемпионатом мира для оперативного сбора данных и оценки активностей игроков и сборных турнира в социальных сетях, подвела итоги. Популярность игроков российской сборной значительно выросла и достигла показателей наиболее известных блогеров. Сборная России стала победителем в номинации «Сборная — открытие чемпионата мира», который определяется по максимальному процентному приросту подписчиков за время чемпионата во всех социальных сетях.
В тройке лидеров по росту количества подписчиков Артем Дзюба: + 921 558 подписчиков, Денис Черышев: + 481 031 подписчиков и Александр Головин: + 332 395 подписчиков. Нападающий «Зенита» и сборной Артем Дзюба лидирует и в тройке авторов самых популярных у пользователей постов. Наибольший интерес вызвало его селфи с вратарем сборной Игорем Акинфеевым — 564 тысяч лайков. Денис Черышев на втором месте с совместным фото в паре с Марио Фернандесом — 368 тыс. лайков, а замыкает тройку Федор Смолов в кадре с братьями Миранчуками — 226 тыс. лайков.
Не только любимцы болельщиков, но и сборная команда России в целом так же существенно прибавила в количестве подписчиков за время чемпионата: с почти 740 тыс. новых фолловеров (Instagram — 487 508, Facebook — 103091, Twitter — 14 819, ВКонтакте — 108 083, YouTube — 24 542) Россия занимает 1-е место по приросту подписчиков среди всех команд-участниц и становится победителем в номинации «Сборная — открытие чемпионата мира». Номинация определяется по максимальному процентному приросту подписчиков за чемпионат мира во всех социальных сетях. В процентном соотношении прирост составил 75% — и это лучший показатель среди всех сборных турнира. Количество лайков в аккаунтах сборной России по футболу увеличилось в 12 раз.
HYPEMETER 2018 — digital-платформа для оперативного сбора данных и последующей оценки активностей в социальных сетях всех сборных, участвующих в чемпионате, и всех игроков с дальнейшим представлением данных и самого интересного контента в режиме онлайн в сводных таблицах HYPEMETER 2018. Это совместный проект телеканала «Матч ТВ» и компании Sellout Sport System. Платформа ищет и анализирует в Facebook, Instagram, Twitter, VК и YouTube публикации каждого футболиста и сборных 32 стран, используя самые передовые алгоритмы сбора и обработки информации.
ИД «Собеседник»: последние новости
Жирное молоко уменьшает риск смерти от инсультов Франция закрыла своё торговое представительство в России "Без расстрелов не обойдется": пенсионные реформы или социальный дарвинизм?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»193
В России оценили неожиданное решение Франции81
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым360
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина238
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение