Более 20 тыс. человек побывали на фестивале «Балтийские дебюты» в Светлогорске

КАЛИНИНГРАД , 16 июля. / ТАСС /. Более 20 тыс. зрителей побывали на фестивале дебютного кино стран Северной Европы, Балтии и России «Балтийские дебюты», который прошел в курортном Светлогорске под Калининградом с 8 по 13 июля в пятнадцатый раз. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Калининградской области.

"Юбилейный кинофестиваль «Балтийские дебюты» в Светлогорске посетили более 20 тыс. зрителей.

На фестивале был представлено более 60 кинокартин — это отечественные и зарубежные конкурсные работы, фильмы из программы «Премьера года», анимационные картины", — говорится в сообщении.

"Балтийские дебюты" представляют собой уникальное событие, которое дает зрителю шанс увидеть работы режиссеров, которые потом станут звездами нашего и зарубежного кино, то есть увидеть зарождение их карьеры, старт творческого пути", — сказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак , которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что кинофорум стал неотъемлемой частью курортного сезона в регионе, и гости специально едут в Светлогорск, чтобы стать его участниками.

Конкурсная программа и победители

Финляндии, Польши, Германии, Литвы, Латвии, Хорватии, Дании, В этом году в конкурсной программе фестиваля приняли участие девять фильмов из Норвегии Швеции . Впервые помимо международного конкурса, прошел и «Конкурс российских дебютов», в котором участвовали восемь картин. Жюри определило победителей в номинациях «Лучшая работа режиссера», «Специальный приз жюри», «Лучший фильм».

Лучшим фильмом в международной программе форума стала картина «Виновный» (The Guilty), представленная датскими режиссером Густавом Меллером и продюсером Линой Флинт. Приз за лучшую режиссерскую работу получил фильм «Тихая ночь» (Silent Night) польского режиссера Петра Домалевского. Специальный приз жюри «За объемное раскрытие мира взрослых глазами детей» получил фильм «Дом детства» (Garden Lane) Олофа Спаака из Швеции.

Приз зрительских симпатий вручен режиссеру Александру Ханту и продюсеру Федору Попову за картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» производства «Продюсерский центр ВГИК-Дебют».

Смотр дебютного кино

Фестиваль дебютного кино стран Северной Европы, Балтии и России в Светлогорске собрал более 100 участников. Демонстрировались дебютные работы европейских и российских режиссеров, в частности, Виталия Суслина, Эдуарда Новикова Константина Хабенского , Игоря Каграманова, Владимира Битокова.