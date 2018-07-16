СМИ: США пытаются уговорить Турцию отказаться от С-400 в пользу Patriot

АНКАРА , 16 июля. / ТАСС /. Вашингтон ведет переговоры с Анкарой для достижения соглашения по покупке турецкой стороной американских зенитных ракетных систем Patriot вместо российских С-400.

Об этом пишет в понедельник газета Sabah со ссылкой на помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Тину Кайданов.

Кайданов на авиашоу в Фарнборо рассказала, что Госдепартамент США находится на стадии переговоров с Турцией и «пытается донести до турецкой стороны информацию о том, что можно в этой ситуации сделать с учетом систем Patriot. „Мы в конечном счете обеспокоены тем, что приобретение ЗРС у русских окажется своего рода поддержкой для России , которая, как мы видим, нехорошо себя ведет в различных частях мира, в том числе в Европе“, — приводит ее слова турецкое издание.

Представитель Госдепа также добавила, что Вашингтон рассчитывает, что приобретение Турцией систем Patriot благоприятно скажется на стратегическом партнерстве двух стран.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством — членом НАТО , которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл предупредил 26 июня, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и к качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

С-400 „Триумф“ — зенитная ракетная система большой дальности, она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.