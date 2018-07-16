Усадьбе Ильи Репина в Здравнево подарили уникальные фотографии

Это удивительное место находится в 16 километрах от Витебска . Усадьба расположена на берегу реки Западная Двина, великий русский живописец Илья Репин приобрел ее в 1892 году. Художника покорила красота мест, трудолюбие и сердечность народа, открывшего мастеру мир своих традиций и преданий. Здесь художник создал ряд картин, вошедших в сокровищницу мирового изобразительного искусства: «Белорус», «Лунная ночь», «Дуэль» и другие.

Усадьба всегда славилась красотой белорусской природы. В предыдущие годы в фестивальные дни здесь проходили пленэры юных художников Союзного государства. В прошлом году здесь впервые встретились эксперты и исследователи из России Беларуси , чтобы обсудить художественное и литературное наследие для будущих поколений. В этом году в усадьбе собрались представители музеев России и Беларуси, чтобы обсудить роль региональных музеев.

Модератором круглого стола: «Роль региональных музеев в межкультурном сотрудничестве Беларуси и России: состояние и перспективы развития» стал генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Прокопцов.

А начался круглый стол по традиции с подарков. Начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Маргарита Левченко вручила директору усадьбы-заповедника Алексею Сухорукову книгу об Александре Жиркевиче. Талантливый юрист, поэт, прозаик, публицист, общественный деятель, меценат и коллекционер был близким другом Ильи Репина. А также уникальные фотографии, которые были сделаны в другой усадьбе художника — Пенатах под Петербургом . Теперь в усадьбе будет работать выставка, на которой можно будет увидеть фотографии культурной жизни в Пенатах, а также семью художника, друзей, в том числе известных людей того времени — Максима Горького, Корнея Чуковского и многих других.

— Это знаковое место для нас. Вот уже на протяжении 6 лет Постоянный комитет Союзного государства и лично наш руководитель Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота , уделяют этой усадьбе большое внимание, — подчеркнула Маргарита Левченко. — В 2012 году впервые состоялась передача 14 копий работ Ильи Репина. В 2014 году, мы передали еще 17 копий в музей. Мы проводили здесь пленэры юных художников из России и Беларуси, приглашали юных журналистов. В прошлом году мы впервые провели здесь круглый стол с участием литераторов России и Беларуси. Именно здесь впервые состоялась презентация книги, которая в последствие была издана за счет бюджета Союзного государства. Это книга посвящена другу Ильи Репина Александру Жиркевичу. Сегодня мы передаем в дар музею 30 экземпляров книги, чтобы каждый желающий мог познакомиться с этим уникальным изданием.

Принимая подарки, Алексей Сухоруков заметил, что музею очень повезло, что над ним шефствует Постоянный Комитет Союзного государства.

— Меньше, чем через месяц мы будем праздновать свой 30-летний юбилей. Возрождение усадьбы началось в 1988 году. Сегодня говоря о таких усадьбах как Здравнево, вспоминается одна из публикаций исследователя старых белорусских усадеб Анатолия Тарасовича Федорука: «Замкi, палацы i сядзiбы были блiскучай аздобай беларускай зямлi». Есть серьезная проблема, еще в 2005 году журнал «Архитектура и строительство» назвал такие цифры, до 1918 года в Беларуси было более 8000 усадеб, во фрагментах и остатках сохранилось 1200 из них, 300 перспективно для восстановления, 175 находятся под охраной Министерства культуры . Десять лет прошло, ситуация поменялась, открылись новые музеи, но проблемы, к сожалению, есть. Были они долго и у нашего музея, но потом нам повезло, поскольку над усадьбой взял шефство Постоянный Комитет Союзного государства.

Новым местом притяжения для творческих людей и молодежи может стать усадьба — «Чайка», расположенная в Тверской области . Это усадьба, где жил и творил белорусский художник Витольд Бялыницкий-Бируля и филиал музей Бялыницкого-Бирули в Могилеве . Руководитель Центра культуры и искусства — дача «Чайка» художника В. К. Бялыницкого-Бирули Елена Тимакова, рассказала, что новые инициативы уже поддержал Григорий Рапота, который в этом году вместе с журналистами из России и Беларуси посетил усадьбу.

С интересными сообщениями выступили заместитель директора по научной и просветительской работе учреждения Музей «Замковый комплекс „Мир“ Ольга Новицкая , директор учреждения „Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник“ Тамара Джумантаева, директор областного государственного бюджетного учреждения культуры „Смоленский государственный музей-заповедник“ Данил Галкин, директор государственного бюджетного учреждения культуры „Брянский областной художественный музейно-выставочный центр“ Елена Клюева. Эксперты, рассказывая о возможностях своих музеев отмечали, что, несмотря на сложности, интерес к музейному делу растет. Есть большое желание и для более тесного сотрудничества. Каждый выступающий говорил о готовности выставлять и представлять свои уникальные музейные экспонаты. Главным препятствием сегодня для этого являются высокие страховки, которые не все могут себе позволить.

Подводя итоги круглого стола, Владимир Прокопцов обратился с предложением о выпуске специального издания творческого наследия Витольда Бялыницкого-Бируля. По завершению круглого стола участники и гости смогли насладиться видами усадьбы, а также выставкой участников международного фестиваля — пленэр мастеров флористического коллажа „Здравневские сезоны“.