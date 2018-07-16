Наступил ли на рынке новостроек кризис доверия: мнение экспертов и застройщиков 

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», опираясь на данные по Московскому региону, утверждают, что кризис доверия налицо. Однако застройщики, опрошенные порталом ЕРЗ, это опровергают. Фото: www. n911.ru Что говорят эксперты По мнению ряда экспертов, опрошенных «Коммерсантом», на рынке первичной недвижимости Московского региона появились первые признаки кризиса доверия, который они связывают с несколькими факторами. Одной из причин, из-за которой потенциальные покупатели откладывают запланированные сделки, стал рост цен, считает председатель совета директоров «Бест-новострой» Ирина Доброхотова (на фото). Фото: www.dailymoneyexpert.cdnvideo.ru В июне застройщики впервые с начала 2018 года продали меньше жилья: в Подмосковье число сделок снизилось более чем на 12%, в Новой Москве — на 11%, в старых границах столицы — на 4%. В Москве за месяц средняя стоимость первичного жилья выросла на 1,8%, за год — на 5,3%, до 194,2 тыс. руб. за 1 кв. м. Это произошло из-за вступления в силу полной версии 218-ФЗ, усложняющего для застройщиков процесс привлечения средств дольщиков. В июне число сделок на рынке первичной недвижимости снизилось впервые с начала 2018 года, говорится в исследовании ЦИАН. Так, в прошлом месяце в старых границах Москвы было зарегистрировано 3,99 тыс. сделок на первичном рынке, в Новой Москве — 2 тыс. Относительно мая показатель сократился на 4,3% и 11,4% соответственно. Аналитики указывают, что снижение покупательской активности в Москве в июне нетипично. Так, в 2016 и 2017 годах этот показатель относительно мая увеличивался на 19% и 5% соответственно. В Подмосковье по итогам июня число сделок снизилось на 12%. Данные ЦИАН коррелируются с расчетами Росреестра. В июне ведомство зарегистрировало в Москве на 12% меньше ДДУ (до 5,6 тыс.), чем в мае, в Подмосковье — на 14,7% (до 5 тыс.). Другой причиной снижения спроса послужил негативный информационный фон, сформировавшийся из-за краха Urban Group. Ранее проекты компании генерировали 5–6% от общего числа сделок на первичном рынке Подмосковья. Фото: www.proocenka.com «Частично спрос перераспределился на соседние проекты, — рассуждает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов (на фото). — Но покупатели, рассматривавшие объекты Urban только весной, столкнувшись с банкротством, могли отложить сделку или переориентироваться на вторичный рынок». Управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая (на фото) считает, что начавшийся кризис доверия особенно актуален для Подмосковья, где были сосредоточены основные проекты Urban. Аналитики ЦИАНа выявили еще одну тенденцию: вместе со снижением покупательской активности упала и выручка застройщиков. По итогам июня суммарная оценочная стоимость проданной недвижимости в старых границах Москвы сократилась на 1,9%, до 46,2 млрд руб., в Новой Москве — на 10%, до 9,9 млрд руб., в Подмосковье — на 9,7%, до 18,6 млрд руб. Наконец, падение интереса покупателей к первичной недвижимости совпало с сокращением предложения. По расчетам Est-a-Tet по итогам второго квартала этот показатель сократился на 9%, до 3,93 млн кв. м, относительно аналогичного периода прошлого года это максимальное снижение за последние пять лет. В Est-a-Tet объясняют сложившуюся ситуацию вымыванием с рынка части предложения из-за сокращения выходящих на рынок проектов. Фото: www.magspace.ru Что говорят застройщики А что по этому поводу думают застройщики? Портал ЕРЗ провел опрос девелоперских компаний по темам, затронутых в публикации «Коммерсанта». Главный вопрос, который был задан представителям девелоперских компаний: подтверждают ли они тот факт, что на первичном рынке жилья появились признаки кризиса доверия. Кроме того, интересовало, согласны ли застройщики с тем, что одной из причин, из-за которой потенциальные покупатели откладывают запланированные на лето сделки, стал рост цен. Помимо этого девелоперам были заданы вопросы о том, повлиял на ситуацию негативный информационный фон, сформировавшийся из-за краха Urban Group, и правда ли, что падение интереса покупателей к первичной недвижимости совпало с сокращением на рынке предложения и, соответственно, выручки застройщиков. Вот какие ответы на эти вопросы получены от компаний-застройщиков. Александр ЧАЙКОВСКИЙ, коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Москва»: «Мы со своей стороны кризиса доверия не чувствуем, — отметил топ-менеджер. — Напротив, »Группа ЛСР» за 25 лет успешной работы заслужила уважение покупателей и партнеров, поэтому сейчас мы фиксируем рост интереса к своим проектам. Например, наш жилой комплекс «Лучи» уверенно входит в число самых продаваемых объектов комфорт-класса в Москве. Сейчас наши покупатели стараются воспользоваться последней возможностью приобрести недвижимость по старым ценам. Конечно, лето — традиционный сезон отпусков, но статистика продаж показывает: в этом году клиенты решили не откладывать покупку квартиры на осень. И застройщики, и покупатели понимают: с учетом ожидаемого перехода от системы долевого строительства к проектному финансированию в июле 2019 года есть все основания ожидать скорого скачка цен на рынке. На фоне роста интереса к своим проектам «Группа ЛСР» наращивает предложение. Несколько месяцев назад открылись продажи второй очереди флагманского московского проекта «ЗИЛАРТ». В планировочных решениях учтены предпочтения покупателей первой очереди, появилось больше квартир с европланировками. Отмечу, что в первой очереди уже куплено 97% квартир. «Группа ЛСР» также вывела на рынок многообещающий проект бизнес-класса «ЛЕНИНГРАDКА 58» рядом с Химкинским водохранилищем. Это единственный в Головинском районе Москвы жилой комплекс, где предлагаются квартиры с террасами. Дома здесь планируется ввести единовременно, что позволит покупателям избежать жизни на стройке. Что касается ситуация вокруг Urban Group, то, как мы полагаем, такого рода явления заставят покупателей обращать более пристальное внимание на репутацию девелоперов, на их опыт, надежность», — заключил топ-менеджер. Ирина ОРЛЯНКИНА, руководитель отдела продаж «Полис Групп» (на фото): «В настоящее время наша компания не видит „кризиса доверия“ на первичном рынке Петербурга, так же, как и существенного роста цен на жилье, — отметил г-жа Орлянкина. — Рынок стабилен, стоимость квадратного метра увеличивается лишь в рамках планового повышения цен застройщиками, связанного, в первую очередь, с переходом строительства на новый этап. Если в конце прошлого — начале текущего года застройщики находились в стадии неопределенности относительно дальнейшей работы из-за грядущей отмены долевого строительства, то сейчас большинство участников рынка уже наметили дальнейшую стратегию для работы и выводят в продажу новые проекты. Примечательно, что в структуре предложения увеличилось число апарт-комплексов. Драйвером роста по-прежнему остается ипотека: ставки по кредитам находятся на минимальных уровнях. Отмечается рост доли региональных покупателей и спрос покупателей на жилье в высокой стадии готовности, а также интерес к европланировкам в проектах. Ситуацию с Urban Group, безусловно, нельзя назвать положительной для рынка. Однако мы видим, что власти оперативно предпринимают все необходимые меры для стабилизации ситуации», — заключила Ирина Орлянкина. Фото: www.polis-group.ru Искандер ЮСУПОВ, коммерческий директор ООО «УК „Унистрой“: „Мы однозначно не отмечаем снижения доверия к долевому строительству на фоне проблем Urban Group, — отметил представитель крупнейшего застройщика Республики Татарстан. — Клиенты понимают, что это болезнь отдельной компании, а не отрасли в целом. И мы не заметили хоть какого-то влияния от новостных поводов, связанных с Urban Group. Возможно, события оказали какое-то влияние на московский рынок, но в регионах нашего присутствия мы не отмечали каких-либо последствий. Снижения спроса мы тоже не наблюдаем — наоборот, июль в нашей компании плодотворнее, чем июнь. Плановый рост цен не отпугивает клиентов, напротив, новости об изменениях в законодательстве подталкивают клиентов быстрее принимать решение о покупке. Население, не вникая, считает, что происходит отмена долевого строительства, хотя это пока не так, и стремится успеть купить до роста цен“, — пояснил топ-менеджер. Фото: www.unistroyrf.ru Владислав ЯБЛОНСКИХ, главный финансовый директор ГК „КОРТРОС“: „Кризиса доверия на первичном рынке жилья, о котором начали говорить после краха Urban Group, мы на себе не ощущаем, — заявил топ-менеджер. — ГК „КОРТРОС“ работает на рынке девелопмента 13 лет и имеет устойчивую репутацию. Во главу угла мы ставим комплексный подход к реализации любого проекта. Наша задача — строить и продавать не квадратные метры, а создавать комфортное пространство для жизни. На рынке мы позиционируемся как крайне надежный застройщик. А кризис доверия, если и проявится, то скорее в отношении мелких застройщиков или компаний, имеющих некий негативный шлейф. К слову, в связи с историей вокруг краха Urban Group фокус потребительского спроса смещается в пользу надежных игроков рынка По своим продажам мы совершенно не видим какого-то негативного изменения спроса отличного от ежегодного профиля. Максимальный спрос у любого девелопера всегда наблюдается в декабре, летом он обычно проседает. Но мы, наоборот, по всем своим проектам видим успешные продажи, которые на 5—7% превосходят показатели прошлого года“, — отметил Владислав Яблонских. Фото: www.lifedeluxe.ru Дмитрий РОГАТЫХ, директор по продажам и маркетингу строительно-инвестиционного холдинга „Аквилон Инвест“ (на фото): „Мы не замечаем падения спроса на первичном рынке Петербурга, — подчеркнул топ-менеджер. — Напротив, по нашим объектам количество сделок в июне выросло на 28% по сравнению с маем. Общая аналитика по рынку также говорит о росте. По данным Росреестра, количество зарегистрированных договоров долевого участия в Санкт-Петербурге и Ленобласти в мае 2018-го выросло на 7% по сравнению с апрелем и на 26% — по сравнению с маем предыдущего года. Пока тенденция роста продолжается. Можно предположить, что новости о проблемах московского девелопера пока не затронули петербургский рынок, а громких скандалов вокруг застройщиков Северо-Запада в последнее время не наблюдалось. Так что у покупателей нет причин сомневаться в надежности строительных компаний. Информационный фон Петербурга сегодня занят по большей части реформами в ФЗ-214 и пророчествами грядущего роста цен на жилье ввиду отмены долёвки. В этой связи, напротив, мы замечаем рост интереса покупателей к новостройкам, нетипичный для летнего сезона“, — заключил Дмитрий Рогатых. Фото: www. www.mini-biz.ru Надежда КАЛАШНИКОВА, директор по развитию Компании Л1 (на фото): „Судя по активности наших клиентов, кризиса доверия пока нет, — утверждает топ-менеджер. — Наоборот, мы видим, что наши покупатели потом возвращаются за новыми квартирами, приводят своих родственников и знакомых. Сейчас закон требует, чтобы информация о застройщике была полностью прозрачна, поэтому любой может оценить уровень надежности компании. Да, некоторые потенциальные покупатели откладывают запланированные на лето сделки. Но здесь дело даже не в росте цен — они пока на рынке стабильны. А вот платежеспособный спрос потихоньку вымывается, и развитие ипотеки не может это полностью компенсировать. Что касается ситуации вокруг Urban Group, то до Санкт-Петербурга эта волна не докатилась. Впрочем, и здесь на рынке было немало подобных случаев, но каждый надо рассматривать отдельно. У нас тоже были сложности, но мы их решили, вышли из кризиса. А вот кто-то не сумел. Долевое строительство всегда было связано с риском, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Никакого сокращения в настоящее время на нашем рынке не существует. Мало того, многие компании перед вступлением закона в силу постарались вывести на рынок максимальное число объектов. Возможно, сейчас играет роль традиционное сезонное снижение покупательской активности. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов фактор чемпионата мира по футболу: в последнее время интересы населения были сосредоточены на этом. Давайте дождемся осени или начала следующего года — тогда и будем делать окончательные выводы“, — резюмирует Надежда Калашникова. Фото: www.tadviser.ru Олег ЗОТОВ, директор отдела маркетинга и продаж ЗАО „Береговое“: „Я не берусь делать выводы по всему рынку жилищного строительства в России, — отметил новосибирский застройщик, — поскольку в каждом регионе есть свои особенности: отличия в уровне доходов, миграционном приросте и убыли населения. Они могут оказывать гораздо более сильное влияние на рынок. Кроме того, у девелоперов из одного города, которые работают разных ценовых сегментах, положение дел может заметно отличаться. Опираясь на наш опыт реализации проекта жилого дома в сегменте комфорт, отмечу отсутствие в Новосибирске признаков подобного кризиса. Я считаю, что каждый девелопер, так или иначе, сталкивается с кризисом доверия на начальном этапе. Мы прошли его в 2014 году, когда строительство первых секций было в разгаре, и мы должны были выйти на определенный этап готовности. Сегодня у наших клиентов вопросов относительно надежности и своевременности процесса строительства не возникает: реализация первых трех очередей создала условный кредит доверия, и мы стараемся его не выбирать, подкрепляя текущими работами. Конечно, информация о проблемах крупных застройщиков в Москве и Санкт-Петербурге воспринимается профессиональными участниками рынка в регионах в целом негативно, но наши клиенты, как правило, эту информацию не отслеживают и не проецируют ее на нашу компанию. Для них более важны имя и репутация местных строительных кампаний, поэтому информация о событиях в центральном регионе в данный момент не является решающим фактором при приобретения строящегося жилья. В целом я не считаю, что спрос на квартиры со стороны покупателей упал. I и II кварталы 2018 года показывают положительный прирост по сравнению с 2017 годом (а он был для нас более чем успешен). Показатели нашей выручки и цены квадратного метра также растут, и это уже напрямую связано с сокращением интересных и вызывающих доверие предложений со стороны других девелоперов. У потенциальных покупателей сегодня заметно меньше выбора, они стали гораздо более ответственно подходить к покупке и оценке строящегося жилья, и нам приятно, что покупатель все чаще делает выбор в нашу пользу“, — заключил топ-менеджер. Фото: www.nsn-nsk54.ru