Изменения трамвайных маршрутов затронуло Даниловский район

Трамвай № 3 изменил свой маршрут с 14 июля, а номера 35 и 38 пошли по-другому с 16 июля. Подробная информация о новой системе дорожного движения общественного транспорта появилась на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Из-за ремонта трамвайных дорог на Донбасском путепроводе маршрут №3 обновился. Новый путь проходит от станции метро «Чистые пруды» до «Нагатинской» и дальше в Нагатино через Даниловский район. По аналогичной причине, маршруты, чей путь лежит по Новоспасскому мосту, тоже изменились. Трамвай №35 теперь следует от Новоконной площади до станции метро «Пролетарская», а после до 2-й улицы Машиностроения. Маршрут №38 проходит от Черемушек до Зацепской площади и дальше до станции метро «Чистые пруды».

Ночной рейс автобуса №3н продолжает работать в стандартном режиме.