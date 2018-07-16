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Изменения трамвайных маршрутов затронуло Даниловский район
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Изменения трамвайных маршрутов затронуло Даниловский район 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Трамвай № 3 изменил свой маршрут с 14 июля, а номера 35 и 38 пошли по-другому с 16 июля. Подробная информация о новой системе дорожного движения общественного транспорта появилась на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».
Из-за ремонта трамвайных дорог на Донбасском путепроводе маршрут №3 обновился. Новый путь проходит от станции метро «Чистые пруды» до «Нагатинской» и дальше в Нагатино через Даниловский район. По аналогичной причине, маршруты, чей путь лежит по Новоспасскому мосту, тоже изменились. Трамвай №35 теперь следует от Новоконной площади до станции метро «Пролетарская», а после до 2-й улицы Машиностроения. Маршрут №38 проходит от Черемушек до Зацепской площади и дальше до станции метро «Чистые пруды».
Ночной рейс автобуса №3н продолжает работать в стандартном режиме.
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