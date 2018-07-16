Рост промпроизводства в РФ в июне замедлился до 2,2%

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». Промышленное производство в РФ в июне замедлило рост до 2,2% с майских 3,7% в годовом выражении, а по сравнению с маем отмечено снижение на 0,2%, сообщил в понедельник Росстат

По итогам первого полугодия промпроизводство выросло на 3%.

"Индекс промышленного производства в I полугодии 2018г. по сравнению с I полугодием 2017г. составил 103,0%, в июне 2018 г. по сравнению с июнем 2017 г. — 102,2%, по сравнению с маем 2018 г. — 99,8%", — отмечается в сводке статведомства. [HTML] source: tradingeconomics.com [/HTML] Снижается вклад обрабатывающих отраслей в промпроизводство.

Деловая активность в обрабатывающих отраслях России в июне снизилась второй месяц подряд на фоне второго минимального роста новых заказов с июля 2016 г. и очередного сокращения занятости, утверждает IHS Markit.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в промышленности России опустился с майского уровня 49,8 до 49,5 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Индикатор находится ниже критической отметки два месяца подряд впервые с мая 2016 г.

Снижение промпроизводства следует за падением спроса.

Темпы роста объемов производства в июне были вторыми минимальными с июля 2016 г. Хотя текущая серия роста продлилась до 26 месяцев, темпы роста остались ниже среднего уровня в этой серии.

"Более слабый рост производства и первое сокращение новых заказов с июля 2016 г. послужили ключевыми факторами ухудшения деловых условий в июне", — прокомментировала результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс

Сокращение новых заказов произошло на фоне слабого потребительского спроса и уменьшения числа заказчиков, отмечает IHS Markit. Экспортные заказы остались на территории роста, однако темпы расширения снизились до минимальных за шесть месяцев.

На этом фоне продолжилось сокращение занятости и незавершенных заказов. Темпы сокращения ускорились у обоих показателей. В случае с незавершенными заказами темпы сокращения оказались максимальными с января 2016 г.

"Между тем, инфляция закупочных цен осталась существенной и значительно превысила тенденцию серии. Увеличение затрат способствовало резкому повышению отпускных цен, которое было вторым максимальным с сентября 2015 года", — заявила Джонс.

Деловые ожидания относительно роста объемов производства в ближайшем году остались высокими в июне, несмотря на снижение до шестимесячного минимума. Участники исследования сообщали о планах по увеличению объемов производства и о новых разработках.

Как сообщали «Вести. Экономика», в конце июня 2018 г. Минэкономразвития РФ повысило прогноз по росту промышленного производства на этот год до 2,5% с апрельских 1,7%.

Согласно пересмотренным данным Росстата в 2017 г. рост промпроизводства в России составил 2,1% против прежней оценки в 1%. В январе-мае 2018 г. промышленность продемонстрировала рост на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.