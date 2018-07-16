Шофер грузовика высыпал зерно на дорогу назло гаишникам

Курьезный инцидент произошел на так называемом Батайском кольце под Ростовом.

Полицейские на посту ДПС остановили фуру, перевозившую зерно, после чего предъявили претензию: у шофера якобы наблюдался перегруз. После долгого и бесполезного спора, который остался за кадром, водитель разозлился и попросту вывалил все зерно на асфальт.

На ролике видно, как шофер подходит к кузову и по очереди открывает борта, после чего волна хлынувшего наружу зерна едва не сбивает его с ног. При этом видео снимают очевидцы, которые тоже, вероятно, недовольны поборами с дальнобойщиков за проезд на ростовских трассах.

Кто убирал тонны зерна с шоссе — не сообщается. Но готовы спорить, что все окрестные птицы устроили знатную вечеринку.