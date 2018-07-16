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Шофер грузовика высыпал зерно на дорогу назло гаишникам
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Шофер грузовика высыпал зерно на дорогу назло гаишникам 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Курьезный инцидент произошел на так называемом Батайском кольце под Ростовом.
Полицейские на посту ДПС остановили фуру, перевозившую зерно, после чего предъявили претензию: у шофера якобы наблюдался перегруз. После долгого и бесполезного спора, который остался за кадром, водитель разозлился и попросту вывалил все зерно на асфальт.
На ролике видно, как шофер подходит к кузову и по очереди открывает борта, после чего волна хлынувшего наружу зерна едва не сбивает его с ног. При этом видео снимают очевидцы, которые тоже, вероятно, недовольны поборами с дальнобойщиков за проезд на ростовских трассах.
Кто убирал тонны зерна с шоссе — не сообщается. Но готовы спорить, что все окрестные птицы устроили знатную вечеринку.
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