Ещё
В тысячелетних льдах Антарктики нашли живой источник метана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В тысячелетних льдах Антарктики нашли живой источник метана 

Чердак 2 часа назад
Фото: Чердак
Ученые из России, Новой Зеландии и США исследовали многолетнемерзлые отложения из долины Майерса (Антарктида) на наличие в них микроорганизмов-метаногенов. В нескольких образцах они нашли не только биогенный метан, но и его ранее неизвестный источник — архей рода Methanosarcina, которые пока не удалось вырастить в лабораторных условиях (некультивируемые). Они сохраняли жизнеспособность более 15 000 лет. Научная статья опубликована в журнале FEMS Microbiology Ecology.
В холодных биотопах достаточно часто находят архей, способных производить метан. Однако сведения о том, какие микроорганизмы занимаются этим в подповерхностных слоях многолетней мерзлоты в Антарктике, пока весьма разрозненные. Чтобы дополнить их, международная команда исследователей в 1995 году вырезала цилиндр многолетней мерзлоты в долине Майерса (координаты 78°05'49.4"S 163°48'44.8"E) с глубины 4,98 метров (температура на ней составляла -17 градусов по Цельсию).
Из этого цилиндра получили две пробы Ant1 и Ant2, «при жизни» находившиеся на глубине 2,04 и 3,75 метров. Первая состояла из льда на 75 процентов, вторая — на 50 процентов. Их возраст определили методом термолюминесценции. Он составил 15 000 и 30 000 лет соответственно. Из обоих образцов отфильтровали метан и посчитали его количество.
По одному грамму многолетней мерзлоты развели в специальной среде для культивирования микроорганизмов-анаэробов — таких, которые способны функционировать в отсутствие кислорода. Их культивировали 10,5 лет (с 2005 по 2016 годы) при температуре от 6 до 20 градусов по Цельсию с добавлением смеси газов (80 процентов H2 и 20 процентов CO2) либо уксусной кислоты в качестве источника углерода. На протяжении этого времени ученые измеряли концентрацию метана, выделяемого микроорганизмами в питательную смесь. Кроме того, они изучали колонии под микроскопом, а также получили метагеномы (совокупность нуклеиновых кислот всех присутствующих микроорганизмов) всех культур.
Выяснилось, что помимо нескольких видов архей в многолетней мерзлоте (Ant1) присутствуют скелеты диатомовых водорослей. Поскольку образцы собирали недалеко от берега замерзшего озера, наличие диатомей неудивительно: в прошлом, когда климат был более теплым, это озеро и окружающие территории содержали в себе жидкую воду. Возраст панциря обнаруженного диатомового совпал с термолюминесцентной оценкой возраста образца многолетней мерзлоты.
Клетки анаэробных архей в культурах образовывали шарообразные скопления. Концентрация выделяемого метана в различных культурах, полученных из Ant1, колебалась от 0,8 до 45 процентов. В метагеноме Ant1 присутствовала 16S РНК археи Methanosarcina lacustris. Однако чистую культуру этого микроорганизма получить так и не удалось. Отсюда ученые сделали вывод, что в многолетней мерзлоте из долины Майерса обитает какой-то неизвестный вид архей, очень близкий к Methanosarcina lacustris. Его геном удалось собрать на 99,84 процента.
Описанное исследование — одно из немногих, в котором получили сведения об анаэробных микроорганизмах глубоких, а не поверхностных слоев многолетней мерзлоты. В последних раньше находили архей родов Halobacteria и Methanomicrobia. Также эта статья первая, в которой показана способность архей-метаногенов из многолетней мерзлоты сохранять жизнеспособность 15 000 лет.
Чердак: последние новости
Необычный фюзеляж позволит авиалайнерам летать в стратосфере Десятиклассник из Красноярска создал видеоролик для конкурса Breakthrough Junior Challenge Россия остановила антинаучные действия США во Всемирной организации здравоохранения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Теперь мяч на стороне США»196
В России оценили неожиданное решение Франции84
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым360
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа26
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина239
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение