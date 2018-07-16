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Где Джоли, Лопес и другие готовятся к выходам в свет: 7 звездных ванных комнат
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Где Джоли, Лопес и другие готовятся к выходам в свет: 7 звездных ванных комнат 

Журнал ОК! 2 часа назад
Отдельно стоящие ванны, просторные душевые кабины, золотые смесители, мраморные туалетные столики… Ванные комнаты с этими вещами — просто мечта! Некоторые из наших любимых знаменитостей, в том числе Анджелина Джоли, Крис Дженнер и Серена Уильямс, тратят миллионы долларов на обустройство «главной» комнаты их особняков. Мы собрали 7 звездных ванных помещений, которые легко можно перепутать с роскошными спа-салонами.
Анджелина Джоли
В доме Анджелины Джоли за 19 миллионов фунтов стерлингов есть 10 огромных ванных комнат — как и полагается «королевским» особам Голливуда. Одну из них Джоли взяла в свое личное пользование.
Керамическая плитка комнаты и отделка самой ванны выполнены в кремовой цветовой гамме. На стене у окна расположено длинное мраморное трюмо с зеркалом и двумя светильниками, создающими особую атмосферу.
Синди Кроуфорд
Ванная Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера, мягко говоря, просторная. В люксе есть огромная прозрачная душевая кабина с мраморной плиткой. Помимо основного душа на потолке есть лейка с эффектом тропического дождя.
На заднем плане видны отдельная раковина и туалетный столик.
Ева Лонгория
Уверены, что новоиспеченная мама Лонгория наслаждается уединением в этой красивой комнате. В просторном помещении есть отдельно стоящая ванна, прозрачная душевая кабина, большой туалетный столик — всё это хорошо сочетается со светлым мраморным полом.
Дженнифер Лопес
Ванная комната Дженнифер в апартаментах за 20 миллионов долларов оснащена изящной белой ванной, которая расположена в центре помещения, и открытой душевой кабиной. Также в комнате есть мраморный дамский столик — вот где Лопес готовится к выходам на красную дорожку.
Особое внимание привлекают роскошная люстра и панорамные окна.
Серена Уильямс
Неприлично большой семейный дом Серены Уильямс находится в Беверли-Хиллз. В распоряжении теннисистки и подруги Меган Маркл семь ванных комнат, включая эту в черно-белых тонах. Для большей роскоши в ванну добавлены золотые элементы: зеркало, смесители, душевая лейка и не только.
Крис Дженнер
Монарх семьи Кардашьн-Дженнер недавно купила себе новый дом рядом с одной из дочерей — Ким. Главное украшение её персональной ванной комнаты — это, конечно же, панорамные окна с видом на сад. Как бы мы хотели расслабиться там вместо Крис!
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Одна из шести ванных комнат в пентхаусе знаменитой пары выглядит по-королевски. В ней есть белая ванна в форме чаши, а также душ и туалет, которые разделены дверями из матового стекла. Дополняют элегантный декор кремовая плитка и мраморная стена.
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