Балаяж: все, что вы хотели знать

Чем балаяж отличается от шатуша и омбре, как подобрать идеальный оттенок для осветленных прядей и каких ошибок стоит избегать? Стилист Алекс Нагорский рассказал BeautyHack о модной технике окрашивания волос и предложил 10 отличных вариантов балаяжа от звезд.

Что такое балаяж?

Балаяж — это разновидность мелирования или одна из техник окрашивания, помогающая создать эффект выгоревших волос. Никакой фольги или четких прядей — «рисунок» наносится кистью легкими, сметающими движениями. Слово «балаяж» так и переводится с французского — «мести», «сметать», поэтому осветляющее средство растушевывается по волосам кончиком кисточки, чтобы никаких четких границ не оставалось.

Эта техника появилась во Франции еще в 70-х, но особую популярность обрела несколько лет назад — «воскресили» ее мастера Aldo Coppola. Вместе с балаяжем стали популярны и другие техники частичного осветления волос, и произошла неминуемая путаница: понятия омбре, шатуш и балаяж имеют общие черты, но все же между ними есть большая разница.

В чем разница между балаяжем, шатушем и омбре?

Балаяж — это частичное осветление отдельных прядей с максимальной растушевкой у корней. Именно поэтому техника окрашивания подойдет тем, кто не готов меняться кардинально: ваш цвет волос будет преобладать, зато появятся светлые естественные акценты.

Шатуш — это осветление через начес, то есть, каждая прядь начесывается, и на нее наносится осветляющее средство. В результате получается очень мягкая граница — растяжка цвета — и прокрашенные пряди уже не так отчетливо видны. То есть, осветление будет более глобальным.

Омбре представляет собой окрашивание-градиент и, как правило, означает плавный переход от темных корней к светлым кончикам. Эта техника считается уже не частичным, а полноценным окрашиванием волос, ведь никакие отдельные прядки не отбираются — краску наносят на все концы или по всей длине. А делается это чаще всего с помощью нескольких оттенков: темный используют на корнях, на один-два тона светлее — в середине, и самым светлым оттенков красят концы.

В чем преимущество балаяжа?

Конечно, можно было бы сказать, что эта техника минимально портит волосы, ведь осветлению подвергаются только отдельные пряди, но при неумелом использовании средств даже балаяж может навредить. Поэтому выбирайте опытного мастера — такое окрашивание требует кропотливой работы.

Зато конкретным плюсом окрашивания методом балаяж будет эффект контуринга на волосах. Светлые пряди добавляют рельефности, за счет чего даже тонкие волосы будут выглядеть лучше. Считается, что балаяж создает и визуальный объем, но все же доверьте это хорошей стрижке и укладочным средствам. Или, как минимум, начните с ухода, который не будет утяжелять волосы, а придаст им плотности и объема.

Для тех, кто не привык часто обращаться к колористу, будет бонусом и то, что обновлять балаяж можно раз в полгода. Граница у корней изначально очень плавная, поэтому и отрастать будет мягко и естественно. Поэтому мастера часто предлагают эту технику тем, кто ни разу в жизни не делал окрашивание волос, — это самый безобидный вариант помимо обычного тонирования. Локоны будут выглядеть «живее», заблестят — а если захочется больше экспериментов, то на осветленные пряди можно будет добавить прямой пигмент для цветного окрашивания. Лучшие и самые актуальные идеи ищите здесь.

Какие виды балаяжа бывают?

Есть разные схемы нанесения рисунка, но самое важное — это растушевка. Некоторые рисуют галочки, кто-то наносит осветляющее средство углами, третьи — прокрашивают пряди у лица, чтобы освежить образ. Все зависит от мастера, но нужно понимать, что балаяж — техника не контрастная, и в большинстве случаев используются теплые оттенки. Это имитация выгоревших на солнце волос, а, как известно, вы не добьетесь таким образом холодного цвета.

Разницы в два тона со своим природным оттенком будет вполне достаточно, останется только подобрать нужную гамму: брюнеткам советую осветляться в карамельный оттенок, рыжим — в золотистый, а блондинкам можно сделать акценты песочных или пшеничных оттенков. Можно регулировать и количество акцентов: если начать осветлять волосы у самых корней и брать много прядей, конечный результат будет больше похож на блонд.

Каких ошибок стоит избегать?

На вопрос, как понять, что балаяж сделан плохо, ответ один — если у вас нет плавного перехода, а все границы четкие, мастер сделал свою работу плохо. Если эти два пункта уже есть, неправильно подобранный оттенок не сыграет роли. В противном случае, цвет всегда можно скорректировать при помощи тонирующего средства. Самое главное — результат должен выглядеть натурально, поэтому доверяйте окрашивание балаяж только опытному мастеру. А вдохновиться на бьюти-эксперимент помогут голливудские знаменитости:

Лили Олдридж

Оливия Палермо

Алессандра Амбросио

Джиджи Хадид