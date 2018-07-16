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На неделю жители центра Архангельска останутся без горячей воды
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На неделю жители центра Архангельска останутся без горячей воды 

29.ru 2 часа назад
Фото: 29.ru
На этой неделе без горячей воды останутся жители центральных районов города
Традиционно каждое лето в Архангельске на неделю без горячей воды остается один из районов. С сегодняшнего дня неудобства затронули жителей центра.
До 23 июля горячую воду отключили на территории, ограниченную улицами:
пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) — ул. Володарского — пр. Советских космонавтов — ул. Воскресенская — наб. Северной Двины — ул. Выучейского (включая Советских космонавтов, 72)
пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) — ул. Розы Люксембург — пр. Новгородский — ул. Выучейского
Также горячей воды нет будет по адресам:
ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30к1, 30к2наб. Северной Двины, 32к8
пр. Обводный канал, 13, корп. 3пер. Водников, 9.
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