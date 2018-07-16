На неделю жители центра Архангельска останутся без горячей воды

На этой неделе без горячей воды останутся жители центральных районов города

Традиционно каждое лето в Архангельске на неделю без горячей воды остается один из районов. С сегодняшнего дня неудобства затронули жителей центра.

До 23 июля горячую воду отключили на территории, ограниченную улицами:

пр. Обводный канал (от ул. Выучейского) — ул. Володарского — пр. Советских космонавтов — ул. Воскресенская — наб. Северной Двины — ул. Выучейского (включая Советских космонавтов, 72)

пр. Ломоносова (от ул. Выучейского) — ул. Розы Люксембург — пр. Новгородский — ул. Выучейского

Также горячей воды нет будет по адресам:

ул. Выучейского, 14, 16, 28, 30к1, 30к2наб. Северной Двины, 32к8

пр. Обводный канал, 13, корп. 3пер. Водников, 9.