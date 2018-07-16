Сувенирную продукцию из рогов Черного носорога изъяли у туристов в аэропорту «Домодедово»

международном аэропорту «Домодедово» сотрудники таможенного контроля задержали группу граждан, которые пытались незаконно ввезти на территорию РФ фрагменты рогов Черного носорога, находящегося под угрозой исчезновения, говорится в сообщении пресс-службы таможни аэропорта.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших из ЮАР транзитом через Катар рейсом Доха-Москва, должностные лица Домодедовской таможни остановили группу из шести туристов. Пассажиры проследовали на «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе досмотра их багажа были обнаружены фрагменты рогов темно-коричневого цвета общим количеством 32 штуки и весом более 30 килограммов. В своих объяснениях граждане России заявили, что прибыли транзитом из Йоханнесбурга (ЮАР) и привезли сувениры из «железного» дерева. Представленные на исследование товары являются дериватами — фрагментами передних рогов животного класса Млекопитающие, отряда Непарнокопытных, семейства Носорогов, вида Черные носороги. Данный вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и включен в I приложение Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)», — говорится в сообщении.

Стоимость рогов Черного носорога в стране вывоза (ЮАР), полученных вследствие естественных смертей животных, или от «обрезки» рогов животных, содержащихся в заповедниках, может составлять более 3 миллионов 700 тысяч рублей за один килограмм.

Таким образом, общая стоимость фрагментов рогов составила более 114 миллионов рублей.

«В действиях граждан России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда особо ценных диких животных». Максимальное наказание за данное преступление лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», — отмечается в материале.

Общая сумма, подлежащая уплате, таможенных платежей составила более 34 миллионов рублей.

Принимая во внимание то, что группа туристов совершила уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физических лиц в особо крупном размере, было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица».

Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.