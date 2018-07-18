Ещё
Воронежский скульптор представил арт-объекты для сквера «Ученых»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воронежский скульптор представил арт-объекты для сквера «Ученых» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежский скульптор Алексей Дикунов представил два арт-объекта, которые установят в сквере «Ученых», сообщили в пресс-службе мэрии.
Арт-объекты посвящены Нобелевским лауреатам по литературе — Ивану Бунину и Михаилу Шолохову — и представляют собой книжные полки, на которых разместились рассказы, повести и романы писателей. На страницах культовых произведений — две даты: 1933-й и 1965-й гг. Это время, когда авторы были удостоены Нобелевской премии.
«Передо мной стояла непростая задача — опираясь на материалы, которые мне предоставили сотрудники Воронежского государственного университета, изготовить арт-объекты, которые будут не просто рассказывать о достижениях наших земляков, но и будут приближены к жителям города. То есть будут представлять собой не скульптуры в классическом понимании, а арт-объекты, на которые можно присесть и сфотографироваться», — рассказал Алексей Дикунов.
Всего в сквере установят пять арт-объектов, посвященных Нобелевским лауреатам: помимо уже упомянутых, трем физикам — Николаю Басову, Павлу Черенкову и Жоресу Алферову. По словам скульптора, труды физиков будут отражены в символах — мы увидим лазер Басова, гетероструктуры Алферова и антенну Черенкова.
Напомним, открытие сквера «Ученых» и аллеи Нобелевских лауреатов запланировано на 15 сентября.
АиФ: последние новости
В воронежском селе без вести пропал 18-летний парень Въехавший в толпу людей воронежец свою вину в убийстве не признает Нашествие лягушек в Воронеже сняли на видео
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной85
В Москве введен план «Перехват»150
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры81
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии373
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение