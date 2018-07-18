Воронежский скульптор представил арт-объекты для сквера «Ученых»

Воронежский скульптор Алексей Дикунов представил два арт-объекта, которые установят в сквере «Ученых», сообщили в пресс-службе мэрии.

Арт-объекты посвящены Нобелевским лауреатам по литературе — Ивану Бунину Михаилу Шолохову — и представляют собой книжные полки, на которых разместились рассказы, повести и романы писателей. На страницах культовых произведений — две даты: 1933-й и 1965-й гг. Это время, когда авторы были удостоены Нобелевской премии.

«Передо мной стояла непростая задача — опираясь на материалы, которые мне предоставили сотрудники Воронежского государственного университета, изготовить арт-объекты, которые будут не просто рассказывать о достижениях наших земляков, но и будут приближены к жителям города. То есть будут представлять собой не скульптуры в классическом понимании, а арт-объекты, на которые можно присесть и сфотографироваться», — рассказал Алексей Дикунов.

Павлу Черенкову и Всего в сквере установят пять арт-объектов, посвященных Нобелевским лауреатам: помимо уже упомянутых, трем физикам — Николаю Басову Жоресу Алферову . По словам скульптора, труды физиков будут отражены в символах — мы увидим лазер Басова, гетероструктуры Алферова и антенну Черенкова.

Напомним, открытие сквера «Ученых» и аллеи Нобелевских лауреатов запланировано на 15 сентября.