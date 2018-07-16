АКРА подтвердило Кредит Европа Банку рейтинг «BBB (RU)» с улучшением прогноза

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Кредит Европа Банка на уровне «BBB (RU)», изменив прогноз на «позитивный». Также подтвержден на уровне «BBB (RU)» рейтинг выпуска облигаций банка серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей с погашением 17 октября 2019 года.

Пересмотр прогноза по кредитному рейтингу банка со «стабильного» на «позитивный» обусловлен ожидаемым АКРА улучшением риск-профиля банка, поясняется в релизе агентства. «Позитивный» прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12—18 месяцев.

АКРА напоминает, что 99,99% акций банка принадлежит нидерландскому Credit Europe Bank N. V. ( Нидерланды ), входящему в группу компаний FIBA Group ( Турция ). До конца июля 2018 года планируется передача 90% акций в пользу группы компаний FIBA Group (45% получит FIBA Holding, 35% — FINA Holding).

Согласно заключению агентства, банк продолжает характеризоваться адекватным бизнес-профилем, значительным буфером капитала в сочетании с адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Адекватную оценку бизнес-профиля аналитики объясняют, в частности, тем, что Кредит Европа Банк является активным игроком рынка потребительского кредитования и обладает сильной франшизой в сегментах кредитных карт и мгновенных кредитов (входит в топ-десятку). В 2018 году банк также планирует расширить присутствие на рынке автокредитов. Предоставление широкого спектра кредитных продуктов и значительный объем комиссий по операциям с кредитными картами обеспечивают высокую диверсификацию операционного дохода. Качество управления и стратегии оценивается как адекватное в контексте российской банковской системы, добавляют в АКРА.

Также отмечается, что комфортный буфер капитала банка сочетается со средними возможностями по его внутренней генерации. Кредит Европа Банк поддерживает существенный запас достаточности капитала первого уровня: за 12 месяцев, предшествующих 1 июня 2018 года, среднее значение Н1.2 составило 11,5%. Это позволяет банку выдержать существенный (порядка 400 базисных пунктов) рост стоимости кредитного риска без нарушения регулятивных требований. Возможности по генерации капитала за счет нераспределенной прибыли оцениваются как умеренные. Снижение в период с 2014 по 2015 год (вследствие сокращения портфеля потребительских кредитов) чистой процентной маржи на фоне возросшей стоимости риска негативно отразилось на рентабельности бизнеса Кредит Европа Банка.

Позиция банка по риск-профилю, согласно данным АКРА, улучшается. Уровень проблемных и потенциально проблемных, по мнению агентства, кредитов снизился за 12 месяцев, предшествующих 31 марта 2018 года, с 20% до 13,2% портфеля (в том числе доля кредитов, просроченных на 90 и более дней, составила 7,7%, а доля реструктурированных кредитов физлицам — 3,8%). Сохраняется повышенная концентрация на высокорискованных отраслях, в частности на сфере недвижимости и строительства, следует из релиза, однако аналитики ожидают ее снижения. АКРА также отмечает высокую долю валютных кредитов (порядка 35% совокупного портфеля и 70% корпоративного портфеля).

Также АКРА отмечает улучшение позиции банка по ликвидности: по состоянию на 31 марта 2018 года Кредит Европа Банк выдерживает отток клиентских средств как в базовом, так и в стрессовом сценариях агентства. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как сильная. Структура фондирования характеризуется преобладанием средств физлиц и низкой концентрацией на крупнейших кредиторах.