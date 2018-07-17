Вице-премьер Максим Акимов прибыл в Нижний Новгород

Вице-премьер в технопарке «Анкудиновка» проведет с главой Нижегородской области Глебом Никитиным совещание по вопросам развития цифровой экономики. В совещании примут участие представители международного IT-кластера Нижегородской области, «Новакарда», Ростеха , РФЯЦ-ВНИИЭФ и других организаций.

Также Глеб Никитин и Максим Акимов посетят компании АО ИК «АСЭ» и Intel

Максим Акимов назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации 18 мая 2018 года. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации. В сферу ответственности Максима Акимова входят связь, транспорт и цифровизация экономики.