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Вице-премьер Максим Акимов прибыл в Нижний Новгород
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Вице-премьер Максим Акимов прибыл в Нижний Новгород 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов 17 июля прибыл в Нижний Новгород с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Вице-премьер в технопарке «Анкудиновка» проведет с главой Нижегородской области Глебом Никитиным совещание по вопросам развития цифровой экономики. В совещании примут участие представители международного IT-кластера Нижегородской области, «Новакарда», Ростеха, РФЯЦ-ВНИИЭФ и других организаций.
Также Глеб Никитин и Максим Акимов посетят компании АО ИК «АСЭ» и Intel.
Максим Акимов назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации 18 мая 2018 года. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации. В сферу ответственности Максима Акимова входят связь, транспорт и цифровизация экономики.
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