Опять конец света. Краснодар накрыли постоянные блэкауты

Чемпион по обесточиванию

Перебои с подачей света в столице Кубани бьют все рекОрда» *запрещены в РФ ">орды. С начала лета в Краснодаре произошло почти 150 аварийных отключений электроэнергии. Они случились из-за повреждения кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций в аномально жаркие летние дни.

Конечно, это не новая проблема. Свет в округах стабильно пропадает раз в несколько месяцев. А порой здесь случаются блэкауты, оставляющие без электроэнергии половину города (последний крупный из них случился в феврале 2018 года в день начала инвестфорума в Сочи ). Впрочем, увеличение частоты отключений говорит о том, что без мер по исправлению ситуации дело может кончиться большой бедой.

Да и сейчас краснодарцам приходится несладко. Сидеть без света (а во многих домах и без воды) постоянно приходится большому числу жителей. Особенно сложно гражданам переносить сбои в июле, когда столбик термометра поднимается до +40 градусов.

Гневный пост о проблеме в соцсетях написал в понедельник в момент отключения электроэнергии известный кубанский историк и общественник Виталий Бондарь.

«Сегодня, 16 июля, пятое (!) с начала месяца отключение электроэнергии! (написал в момент отключения. — Прим. ред.). Идет седьмой час с момента отключения. Прошлый раз, 12 числа, отключили почти на сутки, с непродолжительным, на час, включением. Очевидно, явление это системное», — сообщает Виталий Бондарь.

Общественник призвал задуматься потребителей об отказе оплачивать энергосетям, по его мнению, некачественную услугу.

«Дело не в деньгах, а в отношении к жителям города. Строятся новые жилые массивы, массово продаются квартиры в уже отстроенных, и, разумеется, возникает вопрос: они будут освещаться фонариками на батарейках?! Граждане, пора объединяться и создавать судебные прецеденты!» — подчеркнул Виталий Бондарь.

Примечательно, что последнее отключение произошло во время затопившего Краснодар ливня, к которому энергетики оказались не готовы.

Впрочем, в некоторых местах города проблемы еще более острые. Так, авария на магистральной сети линии электропередачи отрубила свет в кубанском поселке Южный. Для решения проблемы на место к ним приехал представитель администрации города, который объяснил всю ситуацию. По его словам, на подстанции произошла авария, которая и вызвала данные неудобства. На место также приехал консультант департамента внутренней политики Краснодарского края

Власти ищут решение

Об этом стало известно на заседании гордумы Краснодара 16 июля, когда депутаты вызвали на ковер главных энергосбытовиков кубанской столицы.

Парламентарии в компании мэра Краснодара заслушали информацию представителей филиала АО «НЭСК-электросети», «Краснодарэлектросеть» и ПАО «Кубаньэнерго». Темой для разговора стали, конечно же, ситуации с частыми отключениями электроэнергии в краевом центре.

Как рассказал на заседании директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый , только в период с 1 июня по 16 июля текущего года в Краснодаре произошло 147 аварийных отключений электроэнергии. Причинами стали повреждения кабельных и воздушных линий, трансформаторных подстанций в условиях высоких температур наружного воздуха.

«Электросетевые компании выдают технические условия, это не бесплатная услуга — есть плата за подключение. Кроме того, жители и предприятия платят за потребленную электроэнергию. Соответственно, задача энергетиков — предоставить качественную услугу, а этого нет», — заявила спикер гордумы Вера Галушко

Технический директор АО «НЭСК-электросети» Сергей Орехов и директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Андрей Герасько сообщили о наличии инвестиционных программ на предприятиях и о том, как планируют их реализовывать. Однако конкретики о том, когда закончатся системные сбои с подачей электричества, в выступлениях так и не прозвучало.

Депутат гордумы Наталья Альшева отметила проблему подключения новых потребителей на сети, которые горожане строят на собственные средства. Коммуникации работают на пределе нагрузки. А председатель комитета по финансово-бюджетной и налоговой политике Вадим Дьяченко поднял вопрос о недостаточном количестве ремонтных бригад энергетиков и неудовлетворительной работе колл-центров, где горожане могли бы получать информацию.

Еще парламентарии отметили отсутствие согласованных действий между специалистами энергоснабжающих организаций.

«Люди сидят без света в 40-градусную жару. А сетевые компании перекладывают ответственность друг на друга, хотя обязаны строить более мощные кабельные линии, новые питающие центры. Компании не должны устраняться от этой проблемы, а в обязательном порядке предоставлять исчерпывающую информацию о той или иной аварийной ситуации, выезжать на место, общаться с горожанами», — отметил городской глава Евгений Первышов

Монополии на пути тока

Своим видением причин проблемы и путей ее решения с «ФедералПресс» поделился эксперт в области управления предприятиями, экономист Евгений Змиев.

«Постоянные аварии на краснодарских подстанциях связаны с явным остыванием мощностей энергосетей от потребностей экономики Краснодара и Кубани. Не секрет, что это происходит каждое лето и каждую зиму», — отмечает Евгений Змиев. По словам экономиста, Краснодарскому краю должен был бы помочь энергомост в Крым . Но и он не помогает из-за недостаточной пропускной способности энергосистемы региона.

«Еще одной причиной перманентного энергокризиса является отсутствие конкуренции на рынке. Да, на Кубани есть несколько генерирующих и сбытовых компаний. Но они не конкурируют друг с другом, а просто поделили рынок. По факту, попасть туда другим невозможно. Прецеденты не известны», — делится эксперт.

Из-за отсутствия возможности для других компаний прийти на кубанский рынок электроэнергии кубанцы не могут выбрать себе поставщика и желаемую мощность, уточняет Змиев.

«Дефицит энергосистемы и отсутствие конкуренции на рынке приводит к парадоксальной ситуации — рост платежеспособного спроса не обеспечен адекватным предложением. За электроэнергию готовы платить и бизнес, и население. Но их не обеспечивают надлежащими услугами энергоснабжения», — добавляет экономист.

По словам эксперта, отчасти вина лежит и на администрации Кубани, поскольку энергоснабжение — один из важнейших инфраструктурных вопросов. Поэтому в число первоочередных задач региональных властей входит необходимость решения проблем конкуренции на рынке, привлечение новых компаний, развития энергомощности. Без активности властей ситуация не изменится, уверен экономист.

«Когда на рынок придут новые поставщики электроэнергии и появится конкуренция, — проблемы блэкаутов будут решены на 90%», — подчеркнул Евгений Змиев.

Фото: pxhere.com