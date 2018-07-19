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Премьер Италии предложил создать кризисный комитет ЕС по миграции
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Премьер Италии предложил создать кризисный комитет ЕС по миграции 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил создать кризисный комитет ЕС по решению миграционной проблемы. Как глава итальянского правительства сообщил в опубликованном в четверг интервью газете Il Fatto Quotidiano, письмо с соответствующим предложением он направил председателям Еврокомиссии и Европейского совета Жан-Клоду Юнкеру и Дональду Туску.
В частности, по идее Конте, своего рода рабочая группа под эгидой Еврокомиссии могла бы взять на себя посредническую роль между правительствами государств ЕС в вопросах распределения мигрантов, прибывающих в Европу через южные европейские страны.
"Задача распределения мигрантов будет решаться, таким образом, не в ходе прямых телефонных разговоров с главами правительств стран — партнеров, а специальным органом, действующим при Еврокомиссии, который будет выполнять функцию посредника между правительствами", — пояснил Конте.
Он также обещал, что в случае согласия третьих стран для регулирования транзита миграционных потоков будут создаваться не просто пункты приема, а центры защиты, где будут рассматриваться запросы о предоставлении убежища, кроме того, европейцы организуют гуманитарные коридоры и сами будут заниматься безопасной перевозкой беженцев. «Только так мы сможем победить незаконный бизнес по перевозке нелегалов», — считает итальянский премьер.
Рим уже запретил высаживать в своих портах с кораблей неправительственных организаций спасенных в Средиземноморье мигрантов. И несколько судов уже были вынуждены отправиться в другие страны — в Испанию, на Мальту. Сейчас итальянское правительство добивается, чтобы и спасенные в рамках действующих в Средиземноморье европейских миссий мигранты высаживались не только на Апеннинах. Так, Рим настоял, чтобы мигранты из последней партии спасенных и доставленных на Сицилию немедленно были разосланы по разным странам — во Францию, Испанию, Португалию и Германию.
Пока такое распределение, согласно решению, принятому на последнем саммите ЕС в конце июня, происходит на добровольной основе. И против такой практики категорически выступают государства так называемой Вишеградской группы (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия). Как указал Конте в интервь., Рим ведет с ними работу. «Мы стараемся их убедить», — сказал он.
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