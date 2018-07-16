В Перу появится авиакомпания на базе российских самолетов

Перуанская авиакомпания Peruvian Airlines собирается создать дочернего перевозчика, парк которого будет состоять из российских самолетов — Sukhoi SuperJet 100 и МС-21. Об этом рассказал гендиректор компании Цезарь Катаньо, которого цитирует ТАСС

«Это будет дочерняя компания, которая будет называться Aero Peru. Создать ее планируется в 2020-х годах», — отметил Катаньо.

16 июля Peruvian Airlines и «Гражданские самолеты Сухого» (ССГ) подписали соглашение о намерениях по покупке 20 самолетов: десяти SSJ-100 и еще десяти МС-21.

Peruvian Airlines была основана в 2007 году. Компания совершает внутренние перелеты по 12 направлениям. В настоящее время ее парк состоит из 12 самолетов производства Boeing

SSJ-100 на данный момент поставляется в 13 стран. Его крупнейший эксплуатант — «Аэрофлот» , в парке которого 45 самолетов.

Разработка МС-21 находится на завершающей стадии. Первые поставки, а также получение сертификата типа намечены на 2019 год. В первое время планируется производить две версии: на 132-165 и 163-211 посадочных мест.