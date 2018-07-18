Рабочая группа правительства Подмосковья проверила стройку очистных сооружений в Рузе

Рабочая группа правительства Московской области под руководством заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова провела выездное совещание по вопросам реконструкции канализационных очистных сооружений Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Пестова.

«В настоящее время в Рузе на площадке действующего объекта ведется строительство новых, соответствующих всем современным экологическим требованиям очистных сооружений. Модернизация объекта проводится по уникальной технологии — будет реализован метод полной биологической очистки. Высокое качество очистки позволит минимизировать количество осадка сточных вод перед сбросом в водоем», — говорится в сообщении.

Кроме того, при модернизации этих очистных сооружений внедряются энергоэффективные технологии, которые позволяют сделать процесс очистки стоков менее энергозатратным.

В конце 2016 года было заключено концессионное соглашение по реконструкции канализационных очистных сооружений в Рузском городском округе. Финансовая поддержка этого проекта осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, софинансирование работ производится из областного и муниципального бюджетов, а также за счет средств инвестора.

По итогам осмотра реконструируемых очистных сооружений было проведено совещание. Руководству муниципалитета и подрядных организаций поставлена задача принять все меры для того, чтобы работы по модернизации очистных сооружений были завершены в 2018 году.

В период с 2014 по 2017 годы на территории Московской области проведены работы по строительству и модернизации шести очистных сооружений. В 2018 году ведется строительство и модернизации еще пяти очистных сооружений.