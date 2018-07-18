Сабантуй — праздник народов

Я хотел бы напомнить, что Сабантуй — это изначально народный праздник татар и башкир, знаменующий окончание весенних полевых работ. Но на сегодняшний день Сабантуй стал общегородским событием, праздником народов Москвы . Как известно, в столице проживают представители более 100 национальностей. И татары на Сабантуе доминировать не будут.

У нас строго определено так, чтобы праздник был для всех. Сабантуй уже давно отмечается на территории столицы, и мы надеемся, что эта традиция продолжится и далее.

Я выражаю огромную благодарность мэру Москвы Сергею Собянину и Департаменту национальной политики и межрегиональных связей в лице его руководителя Виталия Сучкова . Он всегда нас поддерживал, поддерживает и, надеюсь, будет и дальше поддерживать. Благодаря его помощи все всегда работает очень четко и слаженно.

Основную нагрузку в организации Сабантуя-2018 взял на себя Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы. Мне очень приятно, что в этом году к организации праздника также подключился руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Татарстан. Я хочу выразить благодарность и заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марату Хуснуллину — он тоже часто помогает в организации праздника, насколько это возможно, присутствует при его проведении, а также полномочным представителям Республик Башкортостан

В этом году в рамках проведения Сабантуя появится шесть сцен — по числу частей света. Кроме того, впервые на празднике будет ледовая площадка, на которой олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет мастеркласс. Гостей праздника также ждут регата и кавалерия Кремлевского полка.

Сабантуй — это праздник, на котором будут представлены культуры и традиции всех национальностей, которые проживают в столице. И мы, как организаторы, этим очень гордимся.