В ИК-5 в Нарышкино отец заключенного пытался передать семь сим-карт

Сотрудники отдела безопасности колонии, досматривая личные вещи орловца, прибывшего на краткосрочное свидание к своему сыну, обнаружили и изъяли семь сим-карт сотовой связи и две флеш-карты. Мужчина ухищренным способом спрятал запрещённые к передаче предметы в своих личных вещах.

По данному факту был составлен административный протокол, переданный в суд Урицкого района, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.