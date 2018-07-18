В ИК-5 в Нарышкино отец заключенного пытался передать семь сим-карт 

Инцидент произошёл в исправительном заведении в минувшие выходные, сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.
Сотрудники отдела безопасности колонии, досматривая личные вещи орловца, прибывшего на краткосрочное свидание к своему сыну, обнаружили и изъяли семь сим-карт сотовой связи и две флеш-карты. Мужчина ухищренным способом спрятал запрещённые к передаче предметы в своих личных вещах.
По данному факту был составлен административный протокол, переданный в суд Урицкого района, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.