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В ИК-5 в Нарышкино отец заключенного пытался передать семь сим-карт
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В ИК-5 в Нарышкино отец заключенного пытался передать семь сим-карт 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Инцидент произошёл в исправительном заведении в минувшие выходные, сообщает пресс-служба УФСИН по Орловской области.
Сотрудники отдела безопасности колонии, досматривая личные вещи орловца, прибывшего на краткосрочное свидание к своему сыну, обнаружили и изъяли семь сим-карт сотовой связи и две флеш-карты. Мужчина ухищренным способом спрятал запрещённые к передаче предметы в своих личных вещах.
По данному факту был составлен административный протокол, переданный в суд Урицкого района, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Сообщение В ИК-5 в Нарышкино отец заключенного пытался передать семь сим-карт появились сначала на РИА 57.
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