Фестиваль «На гребне волны» прошел в Махачкале

В мероприятии приняли участие не только дагестанцы, но и гости из Чечни Ставрополья , сообщили в пресс-службе администрации.

На данном событии присутствовали замминистра спорта РД Зайнал Салаутдинов , министр по делам молодежи РД Камил Саидов, председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов , исполнительный директор РОО «Федерация парусного спорта Республики Дагестан», директор детско-юношеской спортивной школы по водным видам «Каспий» Мухтар Омаров.

Посетителям спорт-фестиваля мастера по яхтингу, спорттуризму и судомоделированию продемонстрировали свои знания и умения. Желающие смогли не только попробовать себя в состязаниях по кайтбордингу, пляжному футболу, плаванию и других видах спорта, но и получить уроки по кайтсерфингу, виндсерфингу и рафтингу от квалифицированных инструкторов.

Организаторы позаботились и о времяпрепровождении детей на фестивале — для них устроили конкурс на лучшую фигуру из песка.

Мероприятие было подготовлено Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи при поддержке Федерации парусного спорта имени Евгения Гвоздёва.