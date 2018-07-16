Фестиваль «На гребне волны» прошел в Махачкале 

В мероприятии приняли участие не только дагестанцы, но и гости из Чечни и Ставрополья, сообщили в пресс-службе администрации.
На данном событии присутствовали замминистра спорта РД Зайнал Салаутдинов, министр по делам молодежи РД Камил Саидов, председатель Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов, исполнительный директор РОО «Федерация парусного спорта Республики Дагестан», директор детско-юношеской спортивной школы по водным видам «Каспий» Мухтар Омаров.
Посетителям спорт-фестиваля мастера по яхтингу, спорттуризму и судомоделированию продемонстрировали свои знания и умения. Желающие смогли не только попробовать себя в состязаниях по кайтбордингу, пляжному футболу, плаванию и других видах спорта, но и получить уроки по кайтсерфингу, виндсерфингу и рафтингу от квалифицированных инструкторов.
Организаторы позаботились и о времяпрепровождении детей на фестивале — для них устроили конкурс на лучшую фигуру из песка.
Мероприятие было подготовлено Комитетом по спорту, туризму и делам молодежи при поддержке Федерации парусного спорта имени Евгения Гвоздёва.