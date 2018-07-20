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В центре Красноярска снова меняется схема проезда общественного транспорта
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В центре Красноярска снова меняется схема проезда общественного транспорта 

АиФ Красноярск 37 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Так, с 00:00 20 июля до 00:00 22 июля в связи с перекрытием перекрестка ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны, со стороны Советского района в направлении ул. Сурикова автобусы поедут по следующим маршрутам: ул. Белинского — ул. Карла Маркса — ул. Каратанова — пр. Мира — ул. Сурикова — ул. Ленина и далее по своим схемам движения. 23 июля движение автобусов по ул. Ленина будет восстановлено.
Отметим, меняется смеха движения и у троллейбусов. Маршруты № 7 и № 8 будут двигаться со стороны Советского района до Междугороднего автовокзала. Маршрут № 15 поедет от «БСМП» до Железнодорожного вокзала.
Кроме этого, во время ремонта с 00:00 23 июля до 00:00 5 августа автобусы №№ 49, 51, 53, 63, 71, 77, 81, 83, 87, 91, 99 будут ездить по следующей схеме: ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира — ул. Сурикова — ул. Марковского — ул. Вейнбаума — ул. Ленина и далее по своим схемам движения.
Движение автобусов №№ 50, 65, 98 будет перенаправлено по схеме: ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира — ул. Сурикова — ул. Марковского — ул. Вейнбаума и далее по своим схемам движения. Автобусы №№ 12 и 85 поедут так: ул. Ленина — ул. Парижской Коммуны — пр. Мира и далее по своему маршруту.
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