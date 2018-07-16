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На улице Генерала Кузнецова обустроят пешеходную зону
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На улице Генерала Кузнецова обустроят пешеходную зону 

Управа района Выхино-Жулебино 57 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Благоустройство пешеходной зоны на улице Генерала Кузнецова стало основной темой встречи префекта ЮВАО Андрея Цыбина с жителями района Выхино-Жулебино.
Глава управы района Выхино-Жулебино Сергей Зотов рассказал жителям о проекте обустройства пешеходной зоны. На площади более двух гектаров предусмотрен ремонт газонов, высадка деревьев и кустарников, обустройство цветников, детских и спортивных площадок с малыми архитектурными формами, ремонт асфальтобетонного покрытия, установка антивандальных фонарей. По просьбам жителей на пешеходной зоне установят также два батута. Пешеходная зона будет полностью приспособлена для маломобильных групп граждан. (ис)
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