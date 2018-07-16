Родственников павшего солдата разыскивают на Вологодчине

Вологжане могут помочь поисковикам. В Вологодское региональное отделение «Поискового движения России» обратились сотрудники Смоленского патриотического центра «Долг». В Вяземском районе были обнаружены останки воина.

По данным смертного медальона, который нашли поисковики, удалось установить личные данные солдата. Разыскиваются родственники сержанта Негодяева Александра Васильевича, который в 1920 году родился в д. Жуково Верховажского района, Верховского с/с Вологодской области . Вологжанин был призван в 1940 г. Верховажским РВК Вологодской области. Воин пропал без вести в январе 1942 года.

Все, кто владеют какой-либо информацией, просьба сообщить по телефону — 8 921 236 18 87.