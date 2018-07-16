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Как пройти кастинг: видеорепортаж с отбора в сериал «Неправильные»
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Как пройти кастинг: видеорепортаж с отбора в сериал «Неправильные» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Москве начались съёмки дерзкой веб-антиутопии режиссера Владимира Мирзоева для социальной сети «МирТесен» по сценарию Эдуарда Резника. Сериал расскажет о мире будущего, где отношения между людьми изменились до неузнаваемости. Больше нет необходимости искать партнера для продолжения рода, ведь за воспроизводство населения отвечают таинственные аисты. В центре сюжета — молодая пара Николай и Надежда, которые понимают, что не могут жить в такой системе ценностей. Чувства и эмоции для них намного важнее общепринятых норм. Вместе они решают изменить свою судьбу.
В сериале приняли участие не только профессиональные актеры, среди которых Ирина Вилкова, Кирилл Казаков и Дмитрий Уросов, но и люди «с улицы». Перед стартом съемок был объявлен народный кастинг. Чтобы принять в нем участие, необходимо было снять короткий (до 2 мин.) видеоролик, в котором объяснить, почему именно вы — «неправильный» или «неправильная».
https://www.youtube.com/watch?v=52-oqcm7Zao&feature=youtu.be  Корреспондент Teleprogramma.pro Кристина Халитова решила по заданию редакции попробовать свои силы и получить роль в проекте. Что из этого получилось — смотрите в нашем репортаже. А мы заранее скажем, что ей удалось пройти кастинг и совсем скоро она приступит к съемкам. Кристина совсем скоро поделится с нами своими ощущениями от съемок, расскажет о самых непростых моментах и решит, стоит ли ей продолжать карьеру актрисы. Следите за нами на Youtube.
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